Marcos Rojo se entrenó en Estudiantes (LP), pero aún no fue presentado

Luego de ejercer presión para lograr su salida de Racing, el defensor de 36 años se sumó al Pincha. Sin embargo, se dilató su presentación oficial.

Luego de ejercer presión para lograr su salida de Racing Club, el futbolista Marcos Rojo se entrenó con Estudiantes La Plata , pero aún no fue presentado de manera oficial, lo que pone en riesgo su estreno con el equipo, en lo que será su tercer ciclo en el club Pincharrata.

El defensor solo trabajó en el gimnasio del club , aunque previamente se reunió en el predio de City Bell con el cuerpo técnico, médicos y nutricionistas.

Lo cierto es que solo hizo estos trabajos, ya que aún no fue presentado como refuerzo de manera oficial. Es que, a pesar de existir acuerdo para rescindir su contrato con Racing, todavía quedan algunos detalles formales para que el defensor de 36 años pueda firmar su vínculo, el cual será hasta diciembre de 2027.

Cabe recordar que su salida de la Academia no fue sencilla, teniendo en cuenta que el futbolista tuvo que interceder y plantarse frente a Diego Milito, presidente del club de Avellaneda, quien no quería dejarlo ir.

Para que esto suceda, el defensor aceptó resignar una importante deuda que la institución mantenía con él. Con esto resuelto, también alivió a Estudiantes, ya que los de La Plata fueron por sus servicios para disputar las semifinales de la Copa Libertadores y tienen tiempo hasta este viernes para incluirlo en la lista.

El plan de Estudiantes con Marcos Rojo

Además, la directiva por Juan Sebastián Verón trabaja en paralelo para que el jugador quede habilitado para todas las competencias y no solo para el trofeo continental. Una vez resuelto esto, será presentado de manera oficial y podrá trabajar a la par del grupo.

Los dirigentes ultiman detalles con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para determinar en qué competencias puede dar el presente Marcos Rojo.

Es un hecho que quedará habilitado para disputar las semis de la Copa Libertadores ante Flamengo (y una hipotética final), pero resta la corroboración para el Torneo Clausura 2026 y la Supercopa Argentina.