Marcelo Gallardo habló antes del debut de River Plate: "No es normal..."

“Estamos muy contentos con el mercado que hicimos, con el trabajo que hicimos para que eso sucediera. Nos dio la posibilidad de ese trabajo iniciar la pretemporada con casi 5 de esos jugadores que llegaron, que es muy bueno ganar tiempo. La posibilidad de sumar uno más en estas horas. Todavía no está resuelto, somos cautos, pero confiamos en llegar en buen término. Después, con mucha expectativa, claramente. Es un año cargado de competencia, con muchas cosas por jugar y eso nos va a desafiar todo el año”, comenzó su relato el Muñeco.

Prosiguiendo con su análisis, advirtió: “Lo que tengo que pensar es lo que necesitábamos y en qué condiciones estamos para hacer el mercado que hicimos. Fue un mercado donde tuvimos bien marcadas las situaciones que debíamos encargar, con los jugadores que debíamos apuntar. También con la carga que eso significaba. No siempre es fácil. Se dio todo para que el club tenga la posibilidad de apostar a este plantel para competir de buena manera en cada desafío que tengamos durante el año. Sí, repatriando jugadores de mucho sentido de pertenencia, que conozco muy bien, que están en una muy buena edad. Hay buena energía, buenas expectativas para que se traduzca en buen funcionamiento del equipo. Formar el mejor plantel posible para tener el mejor equipo posible. Que la competencia eleve el nivel”.

El Muñeco se refirió a Miguel Borja y Enzo Pérez

enzo perez River Plate.jpg Enzo Pérez junto a Jorge Brito (presidente de River Plate) y Marcelo Gallardo.

Durante la conferencia, el director técnico puntualizó en el buen presente de Miguel Borja, quien convirtió en los dos partidos amistosos de la pretemporada: “Lo veo bien, estamos muy contento con su preparación, con su voluntad de ponerse en su mejor versión. Eso requiere de voluntad, de querer pertenecer y no solo él, también el resto. A él se lo evalúa por los goles, y tiene unos números increíbles. Pero después está el juego, y en el juego está la evaluación del futbolista. Cuando tenés la posibilidad de tener futbolistas que quieren pertenecer y aportar al equipo otras posibilidades, además de sus cualidades, está buenísimo. Está enfocado, me gusta como vino preparado mentalmente para afrontar la pretemporada. Sabía que no le había alcanzado como había terminado el año, porque había perdido el puesto”.

El Muñeco también fue claro a la hora de explicar los motivos que lo llevaron a solicitar la vuelta de Enzo Pérez: “Su actualidad. Tal cual se lo dije a él. No hago obra de beneficencia. Jugó un montón de partidos, y teniendo 38 años. Segundo, porque lo conozco y sé lo que puede dar. Tercero, por la ascendencia que tiene en el mundo riverplatense, que considero que es importante. Después, él va a competir como todos”.

Enzo Pérez Marcelo Gallardo 1.jpg ¿Vuelve a River? Marcelo Gallardo se reunirá con Enzo Pérez

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo

- “No tengo ninguna duda de que vamos a intentar formar el mejor equipo posible con un gran plantel. Si hicimos foco en alguna zona más que en otra es porque teníamos la posibilidad de aportar en esa posición, pero lo importante es que el equipo resuelva situaciones defensiva y ofensivas, más que por un jugador. El equipo debe absorber esa posibilidad de defender y atacar bien. Por eso necesito que todas las líneas estén bien conformadas y que no se resienta cuando haya variantes”.

- “Competencia interna, de eso se trata. De estar en buena condición para defender o ganarse un lugar, con cosas muy marcadas, lineamientos muy marcados”

- “No estoy en esa búsqueda (volante ofensivo). Tenemos un plantel numeroso. Hasta que se cierre el mercado no doy nada por sentado, porque se pueden ir futbolistas, no lo puedo garantizar”

- “Estoy convencido de que River es el lugar donde quiero estar”.

Gallardo conferencia.jpg Marcelo Gallardo habló en la previa del debut del Millonario ante Platense.

- “Me siento muy completo. El año pasado fue un muy duro en lo personal. Llegué en un momento al club de mucha exigencia, sabiendo lo que estaba en juego, y nunca dudé”.

- “Este año tiene una renovación de energía, por eso estoy contento con lo que estamos haciendo, ilusionados, con lindas sensaciones. Podemos armar una reestructuración, basándonos en que estamos convencidos hacia dónde queremos ir y de qué manera”.

- “En el fútbol argentino nadie te hace las cosas fáciles. Tenemos que demostrar que somos mejores que los rivales que vamos a enfrentar”.

- “Hay futbolistas que han pasado durante muchos años en nuestra gestión y con los que nos sentimos identificados, y Gonzalo (Montiel) es uno de ellos. Hoy se da la posibilidad de repatriarlo, pero creo que es un símbolo de la representación, no solo para River, sino para el fútbol argentino. Pateó el último penal que dio la Copa del Mundo a nuestro país. Representa mucho en lo simbólico. Sin embargo, lo vas a cruzar acá y pareciera que para él eso no hubiese sucedido. Es humildad y representa lo que queremos. Y una inmensa mentalidad para ganar dentro de la cancha. Esos jugadores me representan. Tanto él como otros que llegaron tienen eso, y para nosotros es buenísimo. Para nosotros y el fútbol argentino. Por eso se da esa revolución. No se da eso todo los días”.

river tallere.jfif Armani titular en River.

- “No es complicado para gestionar, cuando los mensajes son claros y los jugadores lo entienden y lo asumen, no debe ser complicado. Después, de acuerdo a quienes juegan… Vamos a tener un plantel con 30 ó 32 futbolistas, donde van a jugar 11 y varios estarán en la tribuna. Reglas claras. Los que juegan es porque se lo ganan, los del banco es porque están para entrar y los que se quedan afuera es porque tienen que hacer méritos. Y si no están cómodos, la puerta está abierta, que nadie se quede porque está cómodo”

- “Lo siento como un logro (que regresen jugadores de Europa). No es fácil cuando estás afuera volver a la Argentina. Para mí, desde mi sentimiento, me gusta estar acá porque quiero a mi país, porque River es todo. Si yo no sintiera eso, ¿cómo hago para convencer a los jugadores de volver si a la primera de cambio me quiero ir a otro lugar?. Estoy acá porque quiero estar y quiero estar mucho tiempo. Cuando hablo con ellos les digo que vamos a hacer algo bueno. Estamos en condiciones para hacer algo bueno”.

- “Cuando ven la energía del hincha… naturalizamos que vengan 84 mil personas, pero no es normal; no es normal en ninguna parte del mundo. Eso también te da ganas. Está todo vinculado y está bueno”.

- “Estamos en un momento para sentir una identificación plena, un orden y lineamiento, no solo al fútbol profesional, sino al fútbol juvenil. No podemos perder más tiempo, había que abordarlo. Sentí de hacerlo con gente que tengo identificación y saben mi mensaje y pueden ejecutarlo. Ya lo hice en otro momento y quería que eso nuevamente vuelva a funcionar, para que esté en la misma sintonía y que los lineamientos sean de arriba para abajo”.