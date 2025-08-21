Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Díaz

Marcelo Díaz criticó duramente a Néstor Grindetti

“La declaración del presidente de Independiente es repudiable”, aseveró Marcelo Díaz tras los severos incidentes por la Copa Sudamericana.

21 de agosto 2025 · 20:24hs
En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas

"En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, enfatizó Marcelo Díaz.

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, cuestionó duramente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América. El mediocampista calificó de “repudiables” las declaraciones del dirigente argentino, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia.

Díaz, exjugador de Racing y actual referente del conjunto chileno, se expresó con dureza al arribar al aeropuerto Arturo Merino Benítez: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”.

River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

El volante de 38 años lamentó la falta de seguridad en el estadio y denunció agresiones sufridas por simpatizantes de la U: “Hinchas de Independiente entraron a pegarles a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que no lo pudieron hacer”.

Díaz concluyó: “Estamos muy preocupados por nuestra gente, que ha sido brutalmente agredida. No puede volver a ocurrir un evento deportivo con tan pocas medidas de seguridad”.

¿Qué había dicho Néstor Grindetti?

Por su parte, Grindetti desligó de responsabilidad al club de Avellaneda y apuntó directamente contra los fanáticos visitantes: “Está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. Hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U”.

Además, confirmó que mantuvo contacto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que le informó sobre “algunos heridos leves y un par, sin riesgos, internados acá en Avellaneda”.

La Conmebol aún no se pronunció oficialmente sobre lo sucedido. Grindetti anticipó que defenderá la posición institucional de Independiente ante el organismo, mientras desde Chile se exige una investigación profunda sobre el operativo y las responsabilidades del club local.

La tensión entre Independiente y Universidad de Chile se intensificó luego del partido. El encuentro, que terminó con disturbios dentro y fuera del estadio, derivó en una fuerte polémica entre dirigentes y referentes de ambos clubes. La Comisaría 1° de Avellaneda reportó un total de 98 detenidos, de los cuales solo uno es argentino. Desde Universidad de Chile informaron que hay 19 heridos, uno de ellos en estado reservado.

Marcelo Díaz Néstor Grindetti Independiente Universidad de Chile
Noticias relacionadas
Lisandro Alzugaray, marcó de penal, a los 60 para los ecuatorianos.

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie.

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Ver comentarios

Lo último

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Ultimo Momento
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Dejanos tu comentario