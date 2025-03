Marcelo Candia, un trabajador que se ganó el respeto en Patronato

Marcelo Candia en una charla con UNO dejó en claro sobre el éxito de su equipo en torneos recientes, destacando la importancia de una mezcla de jugadores jóvenes y refuerzos de la LPF. A pesar de la presión y la carga de trabajo que le implica dirigir múltiples categorías y entrenar a 40 jugadores, se siente satisfecho con los resultados y la evolución de los jugadores. También destacó que aunque están disfrutando del éxito, no tienen tiempo para celebrar debido a la próxima temporada de Liga Paranaense.

“Si vemos a los números fríos, te parece que la diferencia la verdad que fue holgada, pero los trámites de los partidos fueron parejos. Tuvimos suerte de golpear justo allá en Santa Fe a la ida de la semifinal con Colón, que nos fue muy bien, y el segundo partido de la vuelta acá fue diputado”, dijo Candia sobre lo parejo que fueron los partidos más allá de la diferencia en el marcador.

candia.jpg.jpeg Candia, junto a la Copa ganada en Santa Fe.

Luego agregó: “Con Unión también tuvimos 20 minutos muy buenos en casa, y ahí pudimos hacer los tres goles y después el trámite fue más parejo. Y allá (por el estadio 15 de Abril) nosotros fuimos con el objetivo de que no nos descuenten y no se sientan en partido, y lo logramos, encima a los tres minutos le hacemos el gol. Así sacamos diferencia de cuatro, y ahí era cuestión de que pasen los minutos nada más”.

En lo que se refiere a la composición del plantel, Candía argumentó: “En el equipo tengo una mezcla, cuento con tres o cuatro chicos que trajimos para reforzar la Liga Paranaense, que por suerte la pudimos ganar, y también los que vienen trabajando en AFA, algunos ya tienen cuatro o cinco años de la formativa nacional”.

“En la Copa Túnel era libre, digamos para contar con jugadores. Libre de edad, libre de contrato; entonces pudimos armar un equipo bien competitivo, que por ahí en AFA es más limitado a las edades. La Liga Paranaense también, porque la LPF te limita por los contratos, por la cantidad y límite de edad no tenemos problema, porque nosotros el máximo es de 35, nosotros el mayor tiene 28 años”, comentó el entrenador.

“Gracias a Dios este es nuestro sexto título en un año y medio de esta camada. Si de toda esta camada ya empezaron a dar su fruto, Villarreal, Paco, en su momento Pico, empezaron a dar resultados en la Primera Nacional, ese es el objetivo. De este año y medio esperemos que aparte de Paco y Villarreal podamos meter dos o tres más y estaría bien con eso”, comentó.

Luego añadió: “La verdad que ni alcanzamos a disfrutar la Copa, que ya el domingo arrancamos la Liga Paranaense de vuelta, o sea que ni siquiera nos juntamos a comer todavía, así que vamos a, no tenemos tiempo ni siquiera a festejar, que ya tenemos un nuevo objetivo, y obviamente esta camiseta te obliga siempre a estar peleando todos los frentes”.

“Nosotros (por Leonardo Ferrero y él) dirigimos la Liga Paranaense y Cuarta de AFA, y entrenamos todos juntos, son 40 jugadores que más o menos entrenamos, así que tenemos un laburito, y cuando no jugamos AFA, jugamos Liga, así que tenemos, arrancó un año muy duro, va a ser un año que por lo menos vamos a terminar en 70 partidos”, dijo.

Marcelo Candia, como muchas personas alterna otro trabajo durante el día. Sobre eso dijo: “Cuesta, cuesta el hecho de no parar nunca, no coinciden mis vacaciones con la de mi familia, y eso pesa, por suerte en mi trabajo en el IAFAS son muy buenos y generosos conmigo, sobre todo mis compañeros, y me bancan mucho, así que por suerte puedo estar haciendo las dos actividades, pero que es desgastaste sí, porque arrancás a las 6 de la mañana y terminás 7, 8 de la noche”.

Un torneo impecable de Patronato

En los mata mara, Patronato tuvo un rendimiento ideal. En los octavos de final, eliminó sin problemas a Nobleza de Recreo (le ganó los dos partidos 2-0 y 4-0); en cuartos trabajó en la ida y goleó en la vuelta a Neuquén (1-1 y 4-0); mientras que en las semifinales dejó en el camino a otro peso pesado de la región como Colón, al que goleó en el primer partido como visitante y perdió en la revancha (4-0 y 0-1). Y la final fue un global 5 a 1 a favor.