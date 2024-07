Marcelo Barovero, un emblema de River, anunció su retiro

Embed ¡GRACIAS, TRAPITO!



Corazón de campeón y protagonista de atajadas monumentales, Marcelo Barovero anunció su retiro del fútbol profesional y le puso fin a una exitosa carrera de más de 20 años que incluyó un ciclo lleno de gloria en nuestro Club pic.twitter.com/SgXZrJ2ZJZ — River Plate (@RiverPlate) July 18, 2024

La emotiva carta de Marcelo Barovero

El futbolista, quien integró el plantel de Banfield en el último tramo de su carrera, expresó que “Me vieron jugar mis abuelos, mis padres y mis hijos. No puedo pedir más. Gracias a todos los que me acompañaron, guiaron y me hicieron crecer”.