Maratón de la Mujer: la 14ª edición se realizará el domingo

Durante el encuentro se destacó que la competencia fue declarada de interés municipal, como también de interés provincial por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.

Desde la organización manifestaron que este viernes se realizará la entrega del kit de carrera en el mismo Centro de Información Turística (Pellegrini y Mitre) en el horario de 15 a 21. Las atletas fuera de la ciudad podrán inscribirse el mismo domingo de 7.30 a 8. También se precisó que los baños del CIT como del Palacio Municipal estarán habilitados para las atletas.

Además, para la jornada estarán previstos varios sectores destinados a los puestos de agua, dos de ellos estarán a la altura del kilómetro 1,5, otro en el retome del Centro Empleados de Comercio y finalmente en la llegada, en total serán 8 mil bolsitas de agua. En la previa a la competencia está previsto que se realice la actuación de la banda Don César, mientras que desde las 8.30 se realizará la entrada en calor.

Durante el lanzamiento de la prueba, donde se presentó la remera, en primer turno Sbresso expresó: “Simplemente contarles que cuando nos planteamos esto allá por el 2010, no pensábamos que íbamos a tener tanto crecimiento y en tan poquito tiempo. Vamos a andar alrededor de las mil chicas nuevamente, un número más que satisfactorio y aceptable para nosotros porque el cupo de 800 con remeras ya está prácticamente cerrado. Yo soy la cara visible de los Amigos del MTB pero detrás, hay un grupo de gente que siempre están acompañando, están apoyando. Estamos trabajando más que nada para que el domingo tengamos una linda fiesta con el objetivo que nos planteamos allá en el 2010 cuando solamente corrieron 36”.

Maratón de la mujer 2.jpeg El Maratón de la Mujer fue declarado de interés municipal y provincial por parte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Prensa Amigos del MTB

Y agregó: “El objetivo es que las chicas festejen su día de una manera distinta, que es haciendo una actividad deportiva, que caminen, que corran, que bailen y la pasen lindo, además se pueden llevar algún que otro regalo porque habrá innumerables sorteos. Hoy contamos con todo el apoyo no solamente de la Secretaría de Deportes sino de todas las áreas del municipio, que para nosotros es muchísimo”.

A su turno, Romero dijo: “Acá estamos dando el toque femenino. Feliz de estar en esta organización. Realmente hace semanas que venimos organizando, nos queda mañana, el viernes, sábado para dejar todo en condiciones. Va a salir todo bien, así que muchas gracias a todos”.

Más tarde, la concejal Villalba expresó: “Este evento es una gran fiesta para las mujeres y que nos muestran a las mujeres desde otras facetas, no desde las tantas facetas que las mujeres tenemos y la deportiva que es tan importante. Conozco a muchas mujeres que empiezan a caminar, a correr justamente para esta ocasión. Es un gran incentivo para nosotras las mujeres, para estar en forma en este tiempo porque sabemos que se viene la Maratón de la Mujer. Agradecer al Concejo Deliberante, a Magdalena Reta por esta colaboración, el apoyo a todos los concejales y concejalas de este concejo, por supuesto al intendente y a todas las áreas del municipio, que como siempre están poniendo todo de su parte trabajando para que esto sea realmente una gran fiesta como todas”.

Maratón de la mujer.jpeg El Maratón de la Mujer se realizará el domingo en Concordia. Prensa Amigos del MTB

Por último, Pérez indicó: “En primer lugar quiero agradecer a todos los que participaron en la organización, uno no se imagina hasta que no está en la organización de una de la carrera, como nos tocó estar en la Maratón de Reyes del enorme trabajo que hay de muchas partes, que deben estar todos articuladas y trabajando en equipo. La Maratón de la Mujer ahora es un clásico que empezó a pulmón, de a poquito y la gente fue confiando y fueron apostando. Hoy en día no hay personas que no me hayan preguntado sobre la Maratón de la Mujer, es el tema que se habló todo este mes. Es un placer para nosotros participar”.