Mar del Plata hizo historia en el Seven de la República.

Mar del Plata se consagró campeón este domingo del Seven de la República por primera vez en su historia tras vencer a Córdoba por 19-15 en la final.

Mar del Plata fue el gran ganador del Seven de la República porque se consagró campeón este domingo de la Copa de Oro por primera vez en su historia tras vencer a Córdoba por 19-15 en la final. La Unión Entrerriana de Rugby finalizó su participación en el 6° puesto.

En la Zona 1, el seleccionado de Mar del Plata dio el batacazo y eliminó a Buenos Aires, vigente campeón y máximo ganador del certamen masculino (18 títulos). De esta manera, el conjunto marplatense iba en busca del primer Seven de la República de su historia. El conjunto de la Costa Atlántica no arrancó de la mejor manera y perdió su primer encuentro contra Nordeste por 24- 5. No obstante, se recuperaron en el segundo partido, derrotando por 19-15 a Alto Valle, y en el último partido de la zona de grupos doblegaron a la selección de la URBA por 24-14, asegurando su pase a la semifinal de la Copa de Oro. En las semifinales del certamen, el combinado marplatense sacó toda su chapa y derrotó a Salta por 26-12.

En la Zona 2, en tanto, el seleccionado de Córdoba, campeón del torneo en tres oportunidades (la última en 2018), se aseguró el primer lugar con dos victorias y una derrota. El primer cotejo lo disputó contra su par de Rosario y se impuso por 21-12. En segunda instancia, derrotó al combinado de Tierra del Fuego por 45-5 y cerró la fase de grupos con una derrota ante Entre Ríos por 22- 17. Por otra parte, el seleccionado cordobés venció a Tucumán por 17-7 en las semifinales. De esta manera, el combinado provincial se metió en la final tras jugar un gran partido.