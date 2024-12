Manuel Borgert va por la corona en La Plata

La temporada del TC Pick Up, TC Mouras y sus respectivas divisionales llegará a su fin este fin de semana en el autódromo de La Plata. Las cuatro categorías de la ACTC disputarán el Gran Premio Coronación que definirá a los próximos campeones. La actividad en la pista se pondrá en marcha este viernes.

Cómo llega Manuel Borgert a La Plata

Borgert lidera la Copa Coronación con 126,5 puntos, pero bien de cerca, con 112.5, lo sigue el chaqueño Lucas Bohdanowicz. Sin embargo, hay otros seis pilotos que tienen chances matemáticas de consagrarse como campeón del TC Pista Mouras.

El pasado 3 de noviembre, en la última fecha de la categoría, el ganador fue el chaqueño Bohdanowicz y se acercó al puntero Borgert. Para esta fecha habrá 22 autos, entre ellos el villaguayense Juan Pablo Guiffrey.

La actividad de la ACTC

El TC Mouras y TC Pista Mouras realizarán sus habituales entrenamientos este viernes. La pista para ambas categorías se habilitará a partir de las 10. En total serán dos ensayos para cada una, el tercero lo realizarán este sábado.

En tanto que las camionetas van a girar recién el sábado: el TC Pick Up tendrá un ensayo y el TC Pista Pick Up dos. De 11 a 12 habrá transmisión en vivo de DeporTV.

El TC Pista Mouras abrirá las tandas de clasificación a partir de las 12.37. Desde las 15 –con transmisión en vivo de TV Pública– se podrán ver en continuado las clasificaciones del TC Mouras, TC Pista Pick Up y TC Pick Up. La jornada se cerrará con la disputa de las series del TCPM desde las 17.15.

El domingo, desde las 8.10 se pondrán en marcha las baterías del TC Mouras. Una vez finalizadas se disputarán las selectivas del TC Pick Up que definirán la grilla de largada de la Final. La definición de los campeonatos comenzará a las 11.54 con la final del TC Pista Mouras. A las 12.30 será el turno del TC Pista Pick Up. Desde las 13.15 se realizará la carrera del TC Mouras y el cierre estará a cargo del TC Pick Up a las 14.10.

En las TC Pick Up, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) irá en busca de la cuarta corona y llega como líder de los playoffs, con un total de 139 puntos. Gastón Mazzacane (VW Amarok) es el escolta y está a 24 del puntero, mientras que Mariano Werner (Toyota Hilux) está tercero, a 27,5. La particularidad de esta última carrera es que otorgará puntaje y medio. Para esta definición habrá 17 autos.

En la Copa Shell Helix de las TC Pista Pick Up, son tres los candidatos con posibilidades: Ignacio Faín llega con 161 puntos, 45 más que Sebastián Salse, uno de los que mantiene ilusiones junto a Marcos Castro a 49. Entre ellos tres se decidirá el campeón, que además otorga un pase más al Turismo Carretera.