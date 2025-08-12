Uno Entre Rios | Ovación | Magalí Bermani

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, competirá en el Mundial ITFU 2025 y busca apoyo para representar a Argentina en este prestigioso evento.

12 de agosto 2025 · 09:46hs
Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo.

Magalí Bermani, destacada atleta de Concordia, ha sido convocada para participar en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITFU 2025, que se celebrará del jueves 9 al domingo 12 de octubre en el Microestadio Malvinas Argentinas del Club Atlético Argentinos Juniors, en la provincia de Buenos Aires.

Este evento internacional reunirá a taekwondistas de todo el mundo y representa una oportunidad única para que Magalí lleve el nombre de Concordia y de Argentina a lo más alto del podio.

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, representará a Argentina en el Mundial ITFU 2025

El campeonato contará con diversas categorías, desde infantiles hasta veteranos, y competiciones en formas, lucha, rompimiento de poder, técnicas especiales y Taekwondo Adaptado. Además de las pruebas deportivas, los asistentes podrán disfrutar de actividades paralelas como demostraciones de maestros, talleres técnicos y una feria interactiva, todo organizado por la ITF Unión.

Con la ilusión de representar a su país, pero también consciente de los desafíos económicos que implica su participación, Magalí ha lanzado una campaña solidaria en sus redes sociales. Con el fin de cubrir los gastos de su viaje y competencia, ha puesto en marcha una rifa solidaria y está buscando sponsors locales que deseen apoyar su sueño de competir en este prestigioso torneo.

Quienes deseen colaborar con Magalí pueden contactarla a través de sus redes sociales, donde comparte detalles sobre su preparación y cómo sumarse a la rifa o contribuir como patrocinadores. En Instagram, la encuentran como @maguiibermani, o pueden comunicarse al 3454045577.

