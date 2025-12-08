Uno Entre Rios | Ovación | Luis Suárez

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

El delantero de 38 años, quien había llegado a la MLS en enero de 2024, perdió la titularidad en el equipo de Javier Mascherano y no seguirá en la institución.

8 de diciembre 2025 · 20:16hs
El delantero uruguayo Luis Suárez, quien había llegado a Inter Miami en enero de 2024, no continuará como compañero de Lionel Messi la próxima temporada y evalúa la chance de volver a ponerse la camiseta de Nacional, donde se formó y tuvo un breve paso en 2022.

Después de haber perdido la titularidad en el equipo de Javier Mascherano durante los playoffs de la Major League Soccer de Estados Unidos (no sumó minutos en la final donde Inter fue campeón y disputó 8' en semis y 14' en cuartos), el atacante de 38 años no renovaría su contrato que vence a fin de año.

Con 42 goles en 87 partidos en las Garzas, el nacido en Salto, que a fines de enero cumplirá 39, evalúa el próximo destino en el ocaso de su carrera y el elenco charrúa aparece como una opción concreta para recibirlo próximamente.

"Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", puntualizó el vicepresidente del Tricolor, Flavio Perchman, en diálogo con Agencia EFE.

Messi Suárez 1
Suárez, que jugó en las Inferiores de Nacional y es ídolo del club, había vuelto a la institución a mediados de 2022, después de rechazar una oferta de River porque había quedado eliminado de la Libertadores, para ponerse a punto para el Mundial de Qatar y allí disputó 16 encuentros, en los que marcó ocho tantos.

En su primera etapa había, cuando debutó en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006, registró 48 partidos, con 12 goles y conquistó en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.

Más tarde, el Pistolero defendió los colores de Gremio y demostró su vigencia en una de las ligas más competitivas del mundo, ya que acumuló 26 anotaciones en 53 encuentros durante 2023.

Ahora, después de haber pasado por la MLS y vuelto a ser compañero de la Pulga, con quien coincidió en Barcelona, Suárez tendrá que definir dónde cerrará su trayectoria y Nacional aparece como uno de los candidatos. ¿Volverá?

