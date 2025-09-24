El río Uruguay experimenta un leve ascenso

Desde la Represa de Salto Grande reportan que el río Uruguay estará “ascendente en los próximos días”. El río subió más de un metro en la última semana.

En los últimos días el río Uruguay está experimentando un repunte tras las lluvias de la pasada semana a lo largo de toda su cuenca superior aguas arriba de la represa de Salto Grande.

Desde comienzo de semana, el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta anunció como tendencia del río aguas debajo de la represa bajo la calificación de “ascendente durante los próximos días”.

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Durante la tarde de este miércoles 24 el río sobre el puerto de Concordia se mantenía en los 8,72 metros, lo que representó 1,20 metros por encima de lo reportado la semana anterior. En tanto que el embalse del lago de Salto Grande osciló en los 35 metros en estas últimas 24 horas.

El previsión hasta este jueves del río Uruguay

El reporte de la represa hidroeléctrica indica que “hasta la hora 15 del día de mañana –jueves 25–, el caudal medio diario evacuado variará entre 12800 y 11800 m³/s”. Con ello, las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia estarán de “9,10 y 8,40 metros, respectivamente”.

En tanto que la “cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto serán de 9,40 y 8,70 metros, respectivamente”, mientras que el nivel del embalse tenderá a 34,80 metros con sus vertederos abiertos. A su vez, el aporte de las últimas 24 horas fue de “11.328 metro cúbicos por segundos”.