River Plate vence a Palmeiras en Brasil e iguala la serie de cuartos de final

En el Allianz Parque, River Plate busca dar vuelta la llave y avanzar a semifinales de la Libertadores. Están 1 a 0 por el gol de Salas.

En el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River visita a Palmeiras en el Allianz Parque en búsqueda de dar vuelta la llave tras perder 2 a 1 la ida y seguir en la competencia. El encuentro comienza a las 21.30 de Argentina, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe, como de Fox Sports y Disney+.

River Plate buscará la hazaña en Brasil frente a Palmeiras

Juanfer Quintero elevó un centro envenenado al área chica y apareció Maximiliano Salas de arremetida para sellar el 1-0 en Brasil.

2 minutos: fenomenal tapada de Armani

El arquero de River Plate voló al palo derecho para despejado el potente zurdazo a distancia de Joaquín Piquerez.

Formación de Palmeiras

Abel Ferreira repite el XI y Palmeiras forma con: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira, Anibal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque.

La formación de River

El Millonario saldrá a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas