La UIER convoca a su tradicional Jornada de la Industria en el Centro Provincial de Convenciones

La UIER se realiza en Paraná el encuentro anual del sector, con referentes nacionales y ejes sobre producción, empleo y competitividad.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) se prepara para concretar este jueves la 21° Jornada de la Industria, el encuentro más relevante del sector en la provincia, que se desarrollará desde las 10 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Con el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”, la entidad reunirá a dirigentes, empresarios, funcionarios y referentes nacionales, en un espacio de debate y reflexión sobre la coyuntura económica, laboral y productiva del país.

El encuentro fue declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, lo que da cuenta de su proyección institucional. Más de 450 asistentes ya confirmaron su presencia para participar de un programa que combina la mirada federal con la perspectiva local, con disertantes de renombre en distintos campos, que abarcan desde la economía hasta la filosofía.

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La apertura estará encabezada por Gabriel Bourdin, presidente de la UIER, quien brindará un repaso por la gestión institucional y analizará los principales desafíos que atraviesa la industria entrerriana en el actual contexto macroeconómico. Estará acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Pablo Lavigne, uno de los funcionarios clave en la gestión de Javier Milei para el área productiva.

La agenda de la Jornada contempla varios paneles temáticos. El primero de ellos abordará la modernización laboral y las reformas pendientes, uno de los debates más sensibles y estratégicos para el futuro del sector. Allí expondrán Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación; Ignacio Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y Sebastián Etchemendy, profesor de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella. La coordinación estará a cargo de José Luis Zapata, vicepresidente del Departamento de Política Social de la UIA. Desde una perspectiva provincial, intervendrá además el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, aportando una visión cercana a la realidad local.

En un segundo momento, el foco estará puesto en la competitividad internacional. El economista Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, analizará los desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina para integrarse a los mercados globales. En el mismo panel participará la subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, Carolina Cuenca, quien explicará la estrategia oficial en materia de inserción externa. La moderación estará a cargo de Pablo Zárate, gerente de comercio exterior de la empresa Petropack, con trayectoria en la gestión pública y privada del sector.

Otro de los platos fuertes de la jornada será la disertación del economista Alfonso Prat Gay, exministro de Hacienda de la Nación y expresidente del Banco Central. Su intervención se centrará en los desafíos macroeconómicos de la Argentina, en un escenario de transición política y económica, con foco en los riesgos y las oportunidades que se abren a partir de las decisiones del Gobierno nacional. El panel contará con la coordinación del economista jefe del CEU UIA, Diego Coatz, quien presentará un panorama estadístico actualizado sobre la realidad de los encadenamientos industriales en el país, aportando datos concretos sobre producción, inversión y empleo.

El cierre estará a cargo de Darío Sztajnszrajber, reconocido filósofo y divulgador cultural, quien presentará la charla “Pensar al Otro”. Su intervención buscará interpelar al auditorio desde una mirada humanista y reflexiva, ampliando el horizonte de un encuentro que trasciende lo estrictamente económico para incorporar la dimensión social y cultural de la industria. La presencia de Sztajnszrajber apunta a abrir un espacio de reflexión diferente, en el marco de una jornada pensada para generar vínculos, intercambiar ideas y proyectar el futuro del sector.

Con más de dos décadas de trayectoria, la Jornada de la Industria organizada por la UIER se ha consolidado como un hito en el calendario institucional de Entre Ríos. Año tras año, empresarios, académicos y funcionarios participan activamente, lo que refuerza la necesidad de sostener un ámbito de diálogo que promueva consensos en torno al desarrollo productivo.

La edición 2025 no solo refleja la voluntad de la UIER de sostener una visión estratégica para el entramado fabril entrerriano, sino también la convicción de que la industria cumple un rol central en la generación de empleo de calidad, el agregado de valor y la competitividad regional. En tiempos de incertidumbre, el encuentro busca reafirmar que la salida está en el crecimiento productivo y en la construcción colectiva de políticas que fortalezcan el sector.

Encuentro de la UIER con mirada estratégica y plural

La Jornada de la Industria organizada por la UIER se ha convertido en un espacio de referencia nacional para analizar los problemas estructurales de la economía y las perspectivas de desarrollo regional. Desde sus inicios, el objetivo fue generar un ámbito donde empresarios, dirigentes y académicos pudieran compartir diagnósticos y pensar en políticas de largo plazo.

En esta edición, el programa vuelve a mostrar la diversidad de miradas que lo caracteriza. Los debates sobre reforma laboral, inserción internacional y estabilidad macroeconómica se combinan con perspectivas institucionales y filosóficas, en un intento por abarcar la complejidad de un sector que demanda soluciones integrales.

La participación de funcionarios de primera línea, como el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, evidencia la importancia de tender puentes entre el ámbito público y privado. A su vez, la presencia de economistas como Prat Gay o Elizondo, junto con referentes académicos y de la UIA, asegura un análisis profundo sobre los desafíos inmediatos y futuros. El rasgo distintivo de esta Jornada es que no se limita a la coyuntura. Con la exposición de Darío Sztajnszrajber, el encuentro incorpora una dimensión cultural que invita a pensar el rol de la industria en relación con la sociedad y el otro. De este modo, la UIER busca no solo diagnosticar problemas, sino también abrir la discusión hacia un modelo de desarrollo inclusivo.

El recorte federal, la presencia de referentes nacionales y la vocación de diálogo institucional explican por qué esta Jornada es considerada la más relevante de Entre Ríos y una de las más destacadas del interior del país.

Programa

09:00 – Acreditación

10:00 – Apertura

– Gabriel Bourdin. Presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

– Martín Rappallini. Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

– Pablo Lavigne. Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de Nación.

– Rogelio Frigerio. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos.

11:00 – “Modernización laboral: las reformas pendientes”

– Guillermo Plate. Superintendente de Seguros de la Nación.

– Ignacio Subizar. Gerente de Administración de Comisiones Médicas. Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.

– Sebastián Etchemendy. Profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

– Moderador: José Luis Zapata. Vicepresidente del Departamento de Política Social de UIA.

– Manuel Troncoso. Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos

12:00 – “Nuevas condiciones de competitividad internacional”

– Marcelo Elizondo. Especialista en negocios internacionales.

– Carolina Cuenca. Subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación.

– Moderador: Pablo Zárate, gerente de Comercio Exterior de Petropack.

12:45 – Lunch

14:30 – Los desafíos de la economía argentina ante un cambio de paradigma

– Alfonso Prat Gay. Economista, exministro de Hacienda de la Nación y expresidente del BCRA.

– Moderador: Diego Coatz. Director Ejecutivo de UIA.

15:30 – Pensar al Otro

– Darío Sztajnszrajber. Licenciado en Filosofía, divulgador de filosofía y escritor.

16:30 – Cierre