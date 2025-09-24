Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: dos nuevos millonarios y pozos vacantes en el sorteo 3.307

El Quini 6 volvió a repartir millones en su sorteo número 3.307. Dos apostadores se llevaron más de 1.864 millones pesos cada uno.

24 de septiembre 2025 · 22:21hs
El Quini 6 sorteo este miércoles. 

El Quini 6 sorteo este miércoles. 

El Quini 6 volvió a repartir millones este miércoles 24 de septiembre en su sorteo número 3.307. Dos apostadores se llevaron más de 1.864 pesos millones cada uno en la modalidad La Segunda, mientras que los pozos de la Tradicional y la Revancha quedaron vacantes.

El juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe sigue generando expectativa y premios millonarios en cada edición. Este miércoles, el Quini 6 no defraudó a los fanáticos, con cifras que siguen batiendo récords de recaudación y premios.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Resultados del sorteo 3.307

Tradicional del Quini 6

Números: 21 - 34 - 37 - 41 - 18 - 12

El pozo quedó vacante, acumulando más de $693 millones para el próximo sorteo.

La Segunda del Quini 6

Números: 06 - 03 - 17 - 21 - 31 - 24

Dos afortunados lograron acertar los seis números y se llevaron más de $1.864 millones cada uno. Hasta el momento, no se informó oficialmente de qué localidades provienen los ganadores.

La Revancha del Quini 6

Números: 03 - 30 - 32 - 00 - 23 - 35

No hubo ganadores en esta modalidad, por lo que el pozo de $1.389 millones sigue acumulándose.

Siempre Sale del Quini 6

Números: 41 - 15 - 02 - 42 - 36 - 44

En esta modalidad, donde siempre hay ganadores, cuatro jugadores acertaron cinco números y se repartirán más de $63 millones cada uno.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que el pozo de premios depende directamente del dinero recaudado por las apuestas. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y está vigente desde 1988. Desde entonces, se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de la Argentina.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos, y ofrece diferentes modalidades de participación: Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y el Pozo Extra.

Próximo sorteo

Con varios pozos vacantes y cifras millonarias en juego, el próximo sorteo promete captar aún más atención. Será el domingo 28 de septiembre, y se espera una gran participación de apostadores de todo el país.

