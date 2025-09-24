Uno Entre Rios | Ovación | José Raiteri

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri es el nuevo entrenador del seleccionado masculino de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby, con miras al Seven de la República 2025.

24 de septiembre 2025 · 15:03hs
La Unión Entrerriana de Rugby ha anunciado la incorporación de José Raiteri como nuevo entrenador del seleccionado masculino de Seven, con miras al Seven de la República 2025.

Raiteri, ex jugador surgido en Estudiantes, ha tenido una destacada trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Con un paso por Los Pumas 7 y diversos seleccionados entrerrianos, su experiencia dentro del campo le otorga una perspectiva invaluable para enfrentar los retos que se avecinan. Además, su recorrido como entrenador en diferentes equipos lo ha dotado de las herramientas necesarias para guiar al seleccionado entrerriano en esta nueva etapa.

LEER MÁS: Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

José Raiteri liderará al seleccionado masculino de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

A lo largo de su carrera, Raiteri ha demostrado un profundo conocimiento del juego y un enfoque estratégico que ha dejado huella tanto en su paso como jugador como en su rol como entrenador. Ahora, junto a su staff técnico, se prepara para encarar la preparación del equipo para el Seven de la República 2025, uno de los torneos más importantes del rugby argentino.

Este nombramiento marca un nuevo capítulo para el rugby de la provincia, que se ilusiona con los objetivos que el nuevo cuerpo técnico ha planteado. La Unión Entrerriana de Rugby confía plenamente en la capacidad de Raiteri para potenciar el rendimiento de los jugadores y lograr resultados positivos en el competitivo certamen nacional.

Con este nuevo desafío por delante, la comunidad del rugby entrerriano espera con gran expectativa los primeros pasos de Raiteri al frente del seleccionado, ansiosos por ver la evolución del equipo en los meses previos al Seven de la República.

José Raiteri Seven de la República UER
