Lucas Miño, el Gurí de La Criolla que conquistó el mundo

Miño inició su vida deportiva realizando actividades en conjunto. Dio sus primeros pasos jugando al futbol en Juan Bautista Alberdi, el equipo de su localidad. Luego optó por el rugby, donde adquirió los valores que transmite esta disciplina jugando para Espinillos.

A los 12 años optó por el atletismo. A inicios de 2022 su entrenador observó el potencial de Lucas. Le propuso realizar una planificación a largo plazo para dejar de lado la parte recreativa e ingresar en la faceta competitiva. Los resultados no demoraron en llegar.

El gurí de La Criolla, es uno de los seis integrantes de la delegación nacional que forma parte de los Juegos Escolares Mundiales, y uno de los dos entrerrianos que representan al atletismo argentino. El lunes salió a la pista a competir. Despejó los nervios que se presentan en la previa de cada competencia. Se concentró en su performance. Realizó su mejor registro en el segundo intento. Sufrió sobre el final cuando el último lanzamiento fue nulo. Se abrazó con la gloria para explotar de emoción cuando se comunicó por teléfono con su círculo íntimo.

Lucas Miño atletismo.jpeg En el segundo lanzamiento Lucas MIño alcanzó la marca que le permitió abrazar la gloria

“Cuando terminó la prueba le escribí a mamá y le dije ‘gané’. Ella explotó, se largó a llorar. Ahí me emocioné mucho”, confesó el flamante campeón del mundo, en diálogo telefónico con Ovación.

“Antes de entrar a la prueba sentí un poco de nervios. Cuando fui ingresando me afiancé y se dio el título. No esperaba ganar. Pensaba que iba a finalizar cuarto, quinto. Fue inesperado el título, se dio”, relató el adolescente.

Habitualmente los atletas cuenta con seis intentos. En las Gimnasiadas se redujo a cuatro lanzamientos. “Tuve un poco de nervios al tener menos intentos, pero pude dominar la tensión y lo disfruté. Pensé que por algo me habían convocado, por mis condiciones. A partir de ese pensamiento me fui soltando y a medida que fui lanzando me fui tranquilizando. Después terminé a las risas”, revivió Lucas, quien compitió con pares de Brasil, Estonia, Taiwan, Suecia y Bulgaria, entre otros países.

En el segundo intento Lucas ubicó el implemento a 58,45 metros. Superó ese registro en el último lanzamiento, pero el mismo fue nulo al finalizar fuera del ángulo. “La pasé mal en ese momento. Me puse a rezar para que no me superen porque el atleta de Brasil venía con buenos registro. Pensé que me podía superar”, revivió, con la tranquilidad que brinda los resultados. Con la satisfacción de lucir una medalla dorada. “Ahora estoy más tranquilo, pensando que soy campeón mundial. Recién ahora caigo de lo que conseguí”, confesó Lucas, quien concluyó su trabajo en escena. Ahora acompañará y respaldará a sus compañeros de delegación y disfrutará de la experiencia que brindará en el vecino país. “Nunca había salido de Argentina. Lo que estoy viviendo es hermoso. Soy campeón del mundo. Que más puedo pedir”, agradeció.

Su formador.

El ojo clínico de Tomás Chapelet fue clave en el desarrollo deportivo de Lucas. El entrenador concordiense observó las condiciones del gurí de La Criolla. Le planteó a Miño iniciar un proceso deportivo con aspiraciones a obtener grandes resultados. “Trabajo siempre pensando en conseguir resultados a mediano y largo plazo. Un año es un tiempo bastante largo para un chico porque ellos cambian y evolucionan muy rápido. A esta edad es muy fácil que crezcan. De todos modos apuntamos a la próxima temporada al Campeonato Sudamericano U18. Los planes de trabajo que armo están orientados a conseguir resultados entre 36 y 42 semanas”, detalló, en diálogo con Ovación.

Siguiendo esta línea, ser protagonista en Brasil era uno objetivo trazado. “Le pusimos toda la ficha a este torneo para conseguir un buen resultado”, aseveró.

Chapelet destacó la madurez y el compromiso de Lucas para superarse de manera constante. “Él viene todos los días desde La Criolla junto a su mamá. Entrena y regresa a su casa. Es un sacrificio enorme que realiza todos los días. En verano hace lo mismo y entrena doble turno. Yo pongo de mi parte para su crecimiento, pero él se esfuerza el doble”, concluyó.