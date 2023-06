Los Pumitas pisaron fuerte en el debut Mundial 

Embed El seleccionado Sub-20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, venció hoy a Italia por 43 a 15 (PT 21 a 8), por el Grupo C, en el partido inaugural de la 13ra. edición del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Sudáfrica.pic.twitter.com/T1qV7CrdSV — Agencia Télam (@AgenciaTelam) June 24, 2023

Con tries de Baronio. Chiavassa y Soler, el seleccionado pasó al frente y se llevó el parcial por 21 a 8. Gran muestra de actitud y autoridad para adueñarse del encuentro ante un equipo italiano que llegaba con muy buenas referencias.

En la etapa complementaria, Los Pumitas no bajaron la intensidad y con las conquistas de Elías y Minoyetti empezaron a liquidar el encuentro, porque los italianos no encontraban respuestas.

Para estacar la performance de Baronio, que metió todo lo que pateó, anotó un try y clavó un drop impresionante desde mitad de cancha para aplaudirlo.

Ya sobre el final, y cuando Italia había descontado, apareció, Elizalde para apoyar el try que decoró el marcador. Los Pumitas ganaron, gustaron y golearon en el debut mundialista.

Argentina M-20 (43): Matías Medrano, Tomás Bartolini y Renzo Zanella; Elías Efraín y Federico Rolotti; Eliseo Chiavassa (capitán), Felipe Bares y Benjamín Grondona; Nicolás Viola y Juan Baronio; Ignacio Lucero, Ernesto Giudice, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Benjamín Elizalde.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Suplentes: Valentino Minoyetti, Francisco Palazzi, Tomás Rapetti, Facundo García Hamilton, Aitor Bildosola, Agustín Moyano, Valentino Dicapua y Nicolás López González.

Italia M-20 (15): Destiny Aminu, Giovanni Quattrini (capitán) y Marcos Gallorini; Alex Mattioli y Pietro Turrisi; Carlos Berlese, David Odiase y Jacopo Botturi; Sebastiano Battara y Giovanni Sante; Matthias Douglas, Nicola Bozzo, Dewi Passarella, Alessandro Gesi y Simone Brisighella.

Entrenador: Massimo Brunello.

Suplentes: Nicholas Gasperini, Riccardo Bartolini, Federico Pisani, Enrico Pontarini, Fabio Ruaro, Lorenzo Casilio, Filippo Bozzoni y Lorenzo Elettri.

Tantos en el Primer Tiempo: 2’, Penal de Sante (I); 21’, Try de Passarella (I), y 26, 34 y 38’, Goles de Baronio por Tries de él mismo, de Chiavassa y Soler (A).

Expulsado: 15’, Amenu (I).

Resultado Parcial: Argentina 21 – Italia 8.

Tantos en el Segundo Tiempo: 4’, Gol de Baronio por Tries de Elías (A); 23’, Try de Minoyetti (A); 27’, Gol de Sante por Try de Odiase (I); 29’, Drop de Baronio (A), y 38', Gol de Dicapua por Try de Elizalde (A).