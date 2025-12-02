Uno Entre Rios | Ovación | Barcelona

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Barcelona se impuso 3-1 sobre el Atleti del Cholo Simeone y se escapó en lo más alto del certamen de España.

2 de diciembre 2025 · 19:34hs
Barcelona pisó fuerte en Camp Nou y se quedó con un duelo clave ante Atlético de Madrid en un duelo correspondiente a la fecha 19 de La Liga de España. El Colchonero de Diego Simeone, que tuvo a Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez como titulares y el ingreso de Thiago Almada, abrió el marcador con Álex Baena pero los Culés lo dieron vuelta 3-1 con Raphinha, Dani Olmo y Ferrán Torres para afianzarse como líderes del certamen.

