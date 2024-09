Los Pumas visitan a Sudáfrica buscando el título en el Rugby Championship

Los Pumas visitarán este sábado al mediodía a Sudáfrica por la última fecha del Rugby Championship en el que tienen la posibilidad de consagrarse por primera vez en su historia . Para que esto ocurra, Los Pumas deben ganarle a Sudáfrica por más de 7 puntos, convertir al menos 4 tries y evitar que los Springboks no anoten 4 o más. Difícil sí. Pero nada imposible para estos Pumas. El partido se jugará a las 12.05 (horario argentino) en la ciudad de Nelspruit.

En el presente torneo, el equipo de Contepomi debutó con una gran victoria 38 a 30 en Nueva Zelanda ante los locales, en la 2º jornada los All Blacks se tomaron revancha al vencer 42 a 10. Luego hubo una derrota en casa ante Australia por 20 a 19 pero un fin de semana más tarde llegó la recuperación con el contundente 67 a 27 ante los Wallabies. Y la semana pasada se produjo el triunfazo 29 a 28 frente a los actuales bicampeones mundiales.

Los Pumas se incorporaron en 2012 a este torneo con las grandes potencias del hemisferio sur y es la primera vez que consiguen ganarle a los 3 rivales en una misma edición y que llegan a la última fecha del campeonato con chances de coronarse.

Los Pumas en su mejor momento

El seleccionado albiceleste atraviesa un momento histórico, ya que logró vencer a los tres grandes del Sur por primera vez en una misma edición del Rugby Championship. Este logro le da al grupo la confianza necesaria para encarar la última fecha con todo en juego. De hecho, Los Pumas saben que no tienen nada que perder, y aunque las matemáticas no jueguen a su favor (para ser campeones deberán ganar este encuentro, sumar el punto bonus -anotar tres más tries que el rival- y que Sudáfrica no consiga el bonus defensivo -se otorga por perder por siete puntos o menos-), saldrán a la cancha habiendo demostrado estar a la altura de los mejores del mundo.