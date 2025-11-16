Los Pumas revirtieron un 0-21 y festejaron en Murrayfield.

En el segundo partido de la ventana de noviembre, Los Pumas lograron un triunfo resonante al vencer 33-24 a Escocia en Murrayfield . Tras una primera parte para el olvido, el equipo argentino encontró su mejor versión en el complemento y protagonizó una remontada memorable.

El inicio del encuentro mostró a un conjunto argentino desconectado, sin opciones claras de juego y obligado a resistir los embates del local. A los 4', Juan Cruz Mallía recibió tarjeta amarilla por un knock-on intencional, situación que profundizó el dominio escocés. Doce minutos después, Jack Dempsey ingresó sin oposición por el centro de la cancha para apoyar el primer try del partido, convertido por Finn Russell, que puso el 7-0.

Escocia vs. Argentina (1).jpeg Foto: Gentileza/Prensa UAR

Con el correr de los minutos, Argentina continuó sin hacer pie, acumulando errores en la continuidad de pases y con jugadores aislados, mientras que el anfitrión mantenía su presión. A los 27', Ewan Ashman capturó la pelota y se filtró por la defensa para marcar el segundo try de Escocia, nuevamente convertido por Russell. En el cierre del primer tiempo, la tendencia no cambió: Los Pumas siguieron sin poder avanzar y desperdiciaron las pocas oportunidades generadas, incluidas dos penalizaciones fallidas por Mallía. El parcial se fue 14-0 a favor del Cardo.

El complemento comenzó con la misma tónica, y a los 43' Ashman apoyó su segundo try, con otra conversión de Russell que estiró aún más la diferencia. Poco después, Felipe Contepomi movió el banco y refrescó la formación. Los ingresos le dieron a Argentina una nueva dinámica y mayor solidez. Una infracción de Blair Kinghorn dejó a Escocia con uno menos y abrió espacios que la visita supo aprovechar.

A los 56', Julián Montoya fue clave en el armado del ataque que culminó en su try, convertido por Santiago Carreras para el 21-7. Minutos más tarde, de pick and go, Rodrigo Isgró se zambulló en el ingoal para sostener la remontada Albiceleste. Sin embargo, una falta argentina derivó en un penal de Russell que llevó el marcador a 24-12.

Lejos de caerse, Los Pumas mantuvieron la intensidad que habían encontrado en la segunda mitad. A los 70’, Pedro Rubiolo apoyó un nuevo try que, con la conversión del apertura cordobés, dio vuelta el partido. La levantada se coronó con una buena acción culminada por Justo Piccardo, cuyo try y la conversión de Carreras sellaron un 33-24 inolvidable.

Así, el seleccionado argentino concretó una remontada pocas veces vista, impulsada por la claridad de los cambios realizados por el staff técnico y por la destacada actuación de Santiago Carreras, figura clave en la victoria. Un triunfo que fortalece las aspiraciones del equipo de llegar con protagonismo a la Copa del Mundo Australia 2027, y afianzar una identidad colectiva que potencie su desempeño internacional, consolidando la confianza para los próximos desafíos.