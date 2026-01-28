Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Senesi

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Marcos Senesi recordó sus inicios en Concordia, cuando compartió equipo en Salto Grande con Marcos Kremer, antes de que ambos llegaran a la élite.

28 de enero 2026
Marcos Senesi pasó por el canal de YouTube del ex rugbier Agustín Creevy y aprovechó la charla para recordar sus primeros pasos en el fútbol, cuando se formaba en Concordia.

Durante la entrevista, realizada en Inglaterra, el actual defensor central contó que compartió equipo en el Club Salto Grande con Marcos Kremer, quien en aquel entonces se desempeñaba como arquero en la categoría 1997.

El pasado en común de Marcos Senesi y Marcos Kremer en Concordia

Esa división fue una de las más destacadas del club, ya que de ella surgieron varios futbolistas que con el tiempo lograron dar el salto al profesionalismo. Además de Senesi y Kremer, también integraron esa camada Lucas Robertone, Germán Guiffrey e Iván Ramírez.

En aquel período, el cuerpo técnico de Salto Grande contaba con Luca Marcogiuseppe como uno de los entrenadores, quien actualmente se desempeña como asistente de Carlos Tévez en Talleres de Córdoba.

En la actualidad, Senesi atraviesa un buen momento futbolístico: fue elegido figura del partido en la victoria de Bournemouth por 3-2 ante Liverpool y es uno de los jugadores que espera su oportunidad para volver a una convocatoria de la Selección Argentina, con la ilusión de disputar el Mundial 2026.

Marcos Kremer, en tanto, es una presencia habitual en la Selección Argentina de rugby, Los Pumas, consolidándose como uno de los referentes del equipo nacional.

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

