Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026.

La Nations Championship será la nueva competencia que se disputará en 2026 . El torneo tendrá un formato de playoffs luego de seis fechas de fase regular, y Los Pumas ya conocen las sedes para los tres primeros encuentros.

En la primera jornada del Nations Championship, los países del hemisferio Norte viajarán al Sur. El conjunto argentino se medirá frente a Escocia el jueves 4 de julio, y la provincia que recibirá el encuentro será Córdoba.

Los Pumas jugarán en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero en el Nations Championship

A su vez, el próximo partido tendrá lugar en San Juan, el jueves 11 de julio, cuando Los Pumas enfrenten a Gales. Por último, por la tercera fecha de la nueva competencia, Argentina jugará ante Inglaterra el jueves 18 de julio en Santiago del Estero.

La reanudación del torneo será en noviembre, con los equipos del hemisferio Sur viajando hacia el Norte. Los encuentros de Los Pumas para el comienzo del Nations Championship se disputarán de la siguiente manera: el jueves 4 de julio frente a Escocia a las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el jueves 11 de julio ante Gales a las 16 en el estadio San Juan del Bicentenario; y el jueves 18 de julio contra Inglaterra a las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.