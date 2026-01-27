Uno Entre Rios | Ovación | Nations Championship

Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Los Pumas iniciarán el Nations Championship 2026 enfrentando a Escocia, Gales e Inglaterra en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero.

27 de enero 2026 · 13:10hs
Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026.

La Nations Championship será la nueva competencia que se disputará en 2026. El torneo tendrá un formato de playoffs luego de seis fechas de fase regular, y Los Pumas ya conocen las sedes para los tres primeros encuentros.

En la primera jornada del Nations Championship, los países del hemisferio Norte viajarán al Sur. El conjunto argentino se medirá frente a Escocia el jueves 4 de julio, y la provincia que recibirá el encuentro será Córdoba.

patronato cruzara el tunel para medirse ante colon

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Santiago Ascacibar, un viejo anhelo de la dirigencia de Boca. 

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

LEER MÁS: Los Pumas serán protagonistas de las finales de las finales del Nations Championship 2026

Los Pumas jugarán en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero en el Nations Championship

Embed

A su vez, el próximo partido tendrá lugar en San Juan, el jueves 11 de julio, cuando Los Pumas enfrenten a Gales. Por último, por la tercera fecha de la nueva competencia, Argentina jugará ante Inglaterra el jueves 18 de julio en Santiago del Estero.

La reanudación del torneo será en noviembre, con los equipos del hemisferio Sur viajando hacia el Norte. Los encuentros de Los Pumas para el comienzo del Nations Championship se disputarán de la siguiente manera: el jueves 4 de julio frente a Escocia a las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el jueves 11 de julio ante Gales a las 16 en el estadio San Juan del Bicentenario; y el jueves 18 de julio contra Inglaterra a las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Nations Championship Los Pumas Córdoba
Noticias relacionadas
central entrerriano celebro su septima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

nahuel genez: encontre un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

Peñarol de Paraná es uno de los equipos que lucharán por levantar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Será el segundo club de Guido Rodríguez en España. Antes había jugado en Betis.

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

Ver comentarios

Lo último

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Ultimo Momento
Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Policiales
Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Ovación
Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

La provincia
APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Dejanos tu comentario