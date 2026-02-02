Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia y Esgrima La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata se recuperó y le ganó a Aldosivi

Tras la caída ante River, Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso como local por 3 a 1 sobre el Tiburón.

2 de febrero 2026 · 21:00hs
Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso en los dos partidos que disputó en el Bosque.

Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso en los dos partidos que disputó en el Bosque.

En un partido en el que fue superior pero tuvo que sufrir hasta el final para demostrarlo en el marcador, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Aldosivi por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

Los goles de Lobo fueron convertido por Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 minutos del complemento. Federico Gino había igualado el partido en 41 minutos del primer tiempo.

River ganó en el debut y va por otro triunfo.

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

El Pity Martínez marcó su primer gol con la camiseta de Tigre.

Tigre le dio otro duro golpe a Racing

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la zona B, con seis unidades y a una de River, mientras que el conjunto marplatense aún no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

La primera llegada fue de Gimnasia, a los siete minutos, con un remate desde el borde del área de Franco Torres que buscaba el segundo palo y fue desviado por Axel Werner.

El Tripero se puso en ventaja a los 13 minutos, nuevamente mediante la pelota parada de Barros Schelotto, quien aprovechó un tiro libre cercano al córner derecho y remató alto al segundo palo que se convirtió en el 1-0.

El Tiburón igualó a los 41 minutos, por un penal debido a una mano en el área que Gino cambió por gol.

Gimnasia y Esgrima La Plata se lo llevó en el complemento

Gimnasia tuvo la primera del complemento a los cinco minutos, mediante un disparo frontal de Franco Torres, que salió alto y centralizado.

Aldosivi se perdió una oportunidad increíble a los 10 minutos de la segunda parte, con un desborde por derecha del delantero Agustín Palavecino, que metió un centro atrás para el atacante Junior Arias, que quedó frente al arco libre pero disparó desviado.

El Lobo marcó su segundo gol, luego de un centro al primer palo desde la izquierda y el cabezazo del delantero Agustín Auzmendi.

Gimnasia y Esgrima La Plata Aldosivi Torneo Apertura fútbol
Noticias relacionadas
El rugby del CAE se probará en España.

El rugby del CAE se probará en España

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Rodrigo Battaglia es una baja sensible, tanto para el mediocampo como para la defensa Azul y Oro.

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Aguerre y los famosos hermanos Weimbaun en la inauguración.

La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata

Ver comentarios

Lo último

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Tigre le dio otro duro golpe a Racing

Tigre le dio otro duro golpe a Racing

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

Ultimo Momento
Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Tigre le dio otro duro golpe a Racing

Tigre le dio otro duro golpe a Racing

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

El rugby del CAE se probará en España

El rugby del CAE se probará en España

Policiales
Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ovación
Tigre le dio otro duro golpe a Racing

Tigre le dio otro duro golpe a Racing

El rugby del CAE se probará en España

El rugby del CAE se probará en España

Gimnasia y Esgrima La Plata se recuperó y le ganó a Aldosivi

Gimnasia y Esgrima La Plata se recuperó y le ganó a Aldosivi

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

La provincia
De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

Fiesta del Mate: se definieron los puntos físicos de venta y el lugar para retirar pulseras

ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay

ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Dejanos tu comentario