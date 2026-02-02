Gimnasia y Esgrima La Plata se recuperó y le ganó a Aldosivi

Tras la caída ante River, Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso como local por 3 a 1 sobre el Tiburón.

Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso en los dos partidos que disputó en el Bosque.

En un partido en el que fue superior pero tuvo que sufrir hasta el final para demostrarlo en el marcador, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Aldosivi por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

Los goles de Lobo fueron convertido por Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 minutos del complemento. Federico Gino había igualado el partido en 41 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la zona B, con seis unidades y a una de River, mientras que el conjunto marplatense aún no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

La primera llegada fue de Gimnasia, a los siete minutos, con un remate desde el borde del área de Franco Torres que buscaba el segundo palo y fue desviado por Axel Werner.

El Tripero se puso en ventaja a los 13 minutos, nuevamente mediante la pelota parada de Barros Schelotto, quien aprovechó un tiro libre cercano al córner derecho y remató alto al segundo palo que se convirtió en el 1-0.

El Tiburón igualó a los 41 minutos, por un penal debido a una mano en el área que Gino cambió por gol.

Gimnasia y Esgrima La Plata se lo llevó en el complemento

Gimnasia tuvo la primera del complemento a los cinco minutos, mediante un disparo frontal de Franco Torres, que salió alto y centralizado.

Aldosivi se perdió una oportunidad increíble a los 10 minutos de la segunda parte, con un desborde por derecha del delantero Agustín Palavecino, que metió un centro atrás para el atacante Junior Arias, que quedó frente al arco libre pero disparó desviado.

El Lobo marcó su segundo gol, luego de un centro al primer palo desde la izquierda y el cabezazo del delantero Agustín Auzmendi.