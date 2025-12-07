Los Pumas 7 fueron subcampeones en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7 cayeron en la final ante el anfitrión, Sudáfrica, por 21 a 19 y se colgaron la medalla de plata. Luciano González fue el trieman del torneo.

El seleccionado argentino de rugby seven, conocido como Los Pumas 7 , volvió a subirse al podio en Ciudad del Cabo tras quedarse con la medalla de plata, al caer por 21 a 19 ante Sudáfrica en la final del torneo.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cerró el 2025 nuevamente en una definición de etapa, una semana después de su actuación en Dubái, y confirmó señales positivas en pleno proceso de recambio.

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

En el torneo disputado en suelo sudafricano, Los Pumas 7’s mostraron una evolución marcada en el asentamiento de los jóvenes y en la convivencia con los jugadores de mayor experiencia.

La proyección del plantel quedó reflejada en el rendimiento colectivo y en el impacto individual de Luciano González, quien fue el máximo anotador del certamen con ocho tries.

Los Pumas 7 cayeron en la final

La final de Ciudad del Cabo enfrentó nuevamente a Argentina y Sudáfrica, como había sucedido en Dubái, aunque esta vez con el conjunto local beneficiado por la localía.

En el primer tiempo, Argentina golpeó primero con una acción de González, pero los sudafricanos empataron rápidamente. La albiceleste volvió a pasar al frente tras otra jugada de González y una definición de Marcos Moneta, para cerrar la primera mitad 14-7 a favor.

En el arranque del segundo tiempo, Moneta apoyó su segundo try del partido luego de una corrida que dejó atrás a la defensa local. Pese a la ventaja argentina, Sudáfrica reaccionó con dos tries convertidos que le permitieron revertir el marcador y quedarse con el oro en su casa. Para el seleccionado argentino, los tries fueron convertidos por Moneta (dos) y González, con dos conversiones de Vera Feld.

Tras este subcampeonato, el equipo argentino entrará en un período de descanso antes de retomar los entrenamientos a comienzos de 2026, con el objetivo de preparar la próxima gira doble, que tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).