Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas 7

Los Pumas 7 fueron subcampeones en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7 cayeron en la final ante el anfitrión, Sudáfrica, por 21 a 19 y se colgaron la medalla de plata. Luciano González fue el trieman del torneo.

7 de diciembre 2025 · 16:07hs
Los Pumas 7 estuvieron muy cerca del título.

Los Pumas 7 estuvieron muy cerca del título.

El seleccionado argentino de rugby seven, conocido como Los Pumas 7, volvió a subirse al podio en Ciudad del Cabo tras quedarse con la medalla de plata, al caer por 21 a 19 ante Sudáfrica en la final del torneo.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cerró el 2025 nuevamente en una definición de etapa, una semana después de su actuación en Dubái, y confirmó señales positivas en pleno proceso de recambio.

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai.

Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto.

Los Pumas 7 tuvieron un mal día en Dubai: quedaron eliminados y buscarán el quinto puesto

En el torneo disputado en suelo sudafricano, Los Pumas 7’s mostraron una evolución marcada en el asentamiento de los jóvenes y en la convivencia con los jugadores de mayor experiencia.

La proyección del plantel quedó reflejada en el rendimiento colectivo y en el impacto individual de Luciano González, quien fue el máximo anotador del certamen con ocho tries.

Los Pumas 7 cayeron en la final

La final de Ciudad del Cabo enfrentó nuevamente a Argentina y Sudáfrica, como había sucedido en Dubái, aunque esta vez con el conjunto local beneficiado por la localía.

En el primer tiempo, Argentina golpeó primero con una acción de González, pero los sudafricanos empataron rápidamente. La albiceleste volvió a pasar al frente tras otra jugada de González y una definición de Marcos Moneta, para cerrar la primera mitad 14-7 a favor.

En el arranque del segundo tiempo, Moneta apoyó su segundo try del partido luego de una corrida que dejó atrás a la defensa local. Pese a la ventaja argentina, Sudáfrica reaccionó con dos tries convertidos que le permitieron revertir el marcador y quedarse con el oro en su casa. Para el seleccionado argentino, los tries fueron convertidos por Moneta (dos) y González, con dos conversiones de Vera Feld.

Tras este subcampeonato, el equipo argentino entrará en un período de descanso antes de retomar los entrenamientos a comienzos de 2026, con el objetivo de preparar la próxima gira doble, que tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).

Los Pumas 7 Sudáfrica Ciudad del Cabo Rugby
Noticias relacionadas
Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Maravilla Martínez la figura de Racing ante Boca.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario