Los Pumas 7 y un torneo para el olvido: últimos en el Seven de Dubai

Los Pumas 7 cayeron 24-19 ante Gran Bretaña en su último partido del Seven de Dubai y finalizaron en la octava posición, tras no poder mantener la ventaja.

30 de noviembre 2025 · 14:25hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas 7 no pudieron ante Gran Bretaña y cayeron 24-19 en su último partido del Seven de Dubai. A pesar de un buen primer tiempo, el equipo argentino no logró mantener la ventaja en el segundo, y los británicos dieron vuelta el marcador a falta de un minuto. Así, Los Pumas 7 terminaron en la octava posición del torneo.

Durante la primera jornada en la fase de grupos, los argentinos consiguieron una victoria frente a Sudáfrica por 19-14, pero también sufrieron derrotas ante Fiji (26-19) y Francia (59-7). A pesar de las caídas, el equipo mostró destellos de buen rugby, especialmente en el partido ante Sudáfrica, donde lograron imponerse en un juego reñido.

Los Pumas 7 finalizan octavos tras caer ante Gran Bretaña en Dubai

El segundo día del torneo también fue complicado para Los Pumas 7. En las semifinales por el quinto puesto, cayeron ante España por 31-28. A lo largo del primer tiempo, el equipo de Santiago Gómez Cora mostró un nivel casi perfecto, tomando una ventaja considerable que parecía difícil de remontar. Sin embargo, el complemento fue completamente diferente, con los españoles presionando hasta el final y consiguiendo la victoria en la última jugada del partido. Los tries para Argentina fueron anotados por Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta (en dos ocasiones) y Santiago Mare, mientras que para los Leones 7, Jeremy Trevithick (dos veces), Juan Ramos, Josep Serres y Anton Legorburu fueron los encargados de marcar.

En su enfrentamiento ante Gran Bretaña, Los Pumas 7 comenzaron bien, con tries de Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta y Martiniano Arrieta, pero nuevamente no lograron cerrar el partido en el segundo tiempo. Los británicos, con un equipo sólido y bien organizado, respondieron con tries de Brent Jackson, Luca Bardelli, Marcus Kershaw y Ryan Apps, y se llevaron la victoria por 24-19. El primer tiempo de Argentina fue positivo, manejando el juego y generando oportunidades, pero no supieron capitalizarlas en los minutos finales, lo que les costó la derrota.

Con este resultado, Los Pumas 7 concluyeron el Seven de Dubai en la octava posición, un torneo que dejó enseñanzas importantes sobre la necesidad de mantener la concentración y el rendimiento durante todo el partido, no solo en los primeros tiempos.

