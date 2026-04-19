Los Pumas 7 hicieron podio y Las Yaguaretés sumaron una alegría.

Los Pumas 7 llegaron a la final y fueron plata en Hong Kong, mientras que Las Yaguaretés cerraron con triunfo y un histórico premio para Sofía González.

El seleccionado argentino de rugby seven volvió a destacarse en el Seven de Hong Kong, que celebró su 50° aniversario. Como en la temporada pasada, Los Pumas 7 llegaron a la final y obtuvieron la medalla de plata tras perder ante Sudáfrica por 35-7 . Las Yaguaretés, en tanto, cerraron con triunfo y finalizaron en el 11° puesto del certamen internacional.

El conjunto masculino dirigido por Santiago Gómez Cora mostró carácter en semifinales al superar a España por 19-12 en un partido muy disputado. Tras comenzar en desventaja, Argentina logró reaccionar con tries de Matteo Graziano, Santino Zangara y Sebastián Dubuc, este último clave en el cierre del encuentro. Las conversiones de Joaquín Pellandini y Juan Patricio Batac sellaron el pase a la final.

Hong Kong: plata para Los Pumas 7 y victoria de Las Yaguaretés

Embed ¡Histórico! Sofía González recibió el premio a la mejor jugador novata del Seven de Hong Kong. ¡Primera vez que se lo otorgan a una mujer en la historia del certamen!



¡Felicitaciones, Sofi! pic.twitter.com/ZohWjDTMIn — lasyaguaretes (@lasyaguaretes) April 19, 2026

En el duelo decisivo, el rival volvió a ser el poderoso seleccionado sudafricano, que ya había superado con claridad a los argentinos en la fase de grupos. Si bien el equipo nacional logró igualar momentáneamente el marcador en la primera mitad gracias a un try de Santino Zangara y la conversión de Santiago Vera Feld, el desgaste físico terminó pesando en el complemento. Sudáfrica aprovechó cada oportunidad y apoyó en tres ocasiones más para quedarse con el título por 35-7, logrando así su primera consagración en Hong Kong.

Más allá de la derrota, el balance para Los Pumas 7 vuelve a ser positivo, consolidándose entre los mejores equipos del circuito internacional. El equipo formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta, con aportes desde el banco de Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini.

En la rama femenina, Las Yaguaretés cerraron su participación con una sólida victoria ante Sudáfrica por 25-10 en el partido por el 11° puesto. El equipo argentino dominó desde el inicio con tries de Cristal Escalante, Sofía González y Virginia Brígido en la primera mitad. En el complemento, Talia Rodich amplió la ventaja y, ya con el tiempo cumplido, Azul Medina selló el triunfo.

El equipo dirigido por Nahuel García formó con Josefina Padellaro, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante, con ingresos de Malena Díaz, Francesca Iacaruso, Talia Rodich, Ruth Velázquez y Azul Medina.

Uno de los grandes hitos del certamen lo protagonizó Sofía González, quien fue distinguida como la mejor jugadora novata del torneo, marcando un hecho histórico al ser la primera mujer en recibir este reconocimiento.

El próximo desafío para ambos seleccionados será el Seven de Valladolid, que se disputará del 29 al 31 de mayo y marcará la segunda escala del SVNS World Championship Series, donde Argentina buscará seguir siendo protagonista a nivel internacional.