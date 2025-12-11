Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional dio a conocer oficialmente el fixture del Torneo Apertura 2026, certamen que marcará el inicio del fútbol argentino el fin de semana del 25 de enero. El sorteo —realizado en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza— definió la conformación de las dos zonas de competencia y también los esperados duelos interzonales, entre ellos varios clásicos tradicionales.
El campeonato se disputará a lo largo de 16 fechas, combinando encuentros dentro de cada grupo y cruces interzonales que incluirán clásicos históricos como Huracán-San Lorenzo, Newell’s-Rosario Central, Belgrano-Talleres, Lanús-Banfield, Independiente-Racing y el Superclásico River-Boca, programado para la Fecha 15.
Así será el arranque del torneo
La Fecha 1 llegará con varios partidos destacados. En la Zona A, Boca debutará ante Deportivo Riestra en La Bombonera, mientras que Independiente recibirá a Estudiantes y Talleres hará lo propio frente a Newell’s. En la Zona B, River visitará a Barracas Central y Racing comenzará su camino ante Gimnasia en La Plata.
El interzonal inaugural tendrá a Aldosivi frente a Defensa y Justicia.
A lo largo de las siguientes jornadas, los interzonales serán protagonistas de los fines de semana más esperados, incluyendo el clásico tucumano entre Atlético Tucumán y Central Córdoba, el choque platense Gimnasia–Estudiantes en la Fecha 5, y el ya mencionado superclásico en la anteúltima fecha del certamen. Será el domingo 19 de abril en el Monumental.
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
- Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
- Zona A
- Boca – Deportivo Riestra
- Independiente – Estudiantes
- Talleres – Newell’s
- Instituto – Vélez
- Unión – Platense
- San Lorenzo – Lanús
- Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
- Zona B
- Barracas Central – River
- Gimnasia – Racing
- Rosario Central – Belgrano
- Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
- Argentinos – Sarmiento
- Banfield – Huracán
- Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
- Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
- Zona A
- Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
- Lanús – Unión
- Platense – Instituto
- Vélez – Talleres
- Newell’s – Independiente
- Estudiantes – Boca
- Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
- Zona B
- Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
- Sarmiento – Banfield
- Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
- Belgrano – Tigre
- Racing – Rosario Central
- River – Gimnasia
- Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
- Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
- Zona A
- Defensa y Justicia – Estudiantes
- Boca – Newell’s
- Independiente – Vélez
- Talleres – Platense
- Instituto – Lanús
- Unión – Gimnasia (Mza.)
- San Lorenzo – Central Córdoba
- Zona B
- Gimnasia – Aldosivi
- Rosario Central – River
- Tigre – Racing
- Argentinos – Belgrano
- Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
- Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
- Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
- Interzonal: Huracán – San Lorenzo
- Zona A
- Central Córdoba – Unión
- Gimnasia (Mza.) – Instituto
- Lanús – Talleres
- Platense – Independiente
- Vélez – Boca
- Newell’s – Defensa y Justicia
- Estudiantes – Deportivo Riestra
- Zona B
- Sarmiento – Atlético Tucumán
- Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
- Belgrano – Banfield
- Racing – Argentinos
- River – Tigre
- Aldosivi – Rosario Central
- Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
- Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
- Zona A
- Deportivo Riestra – Newell’s
- Defensa y Justicia – Vélez
- Boca – Platense
- Independiente – Lanús
- Talleres – Gimnasia (Mza.)
- Instituto – Central Córdoba
- Unión – San Lorenzo
- Zona B
- Rosario Central – Barracas Central
- Tigre – Aldosivi
- Argentinos – River
- Banfield – Racing
- Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
- Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
- Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
- Vélez – River
- Platense – Barracas Central
- Rosario Central – Talleres
- Estudiantes – Sarmiento
- Defensa y Justicia – Belgrano
- Argentinos – Lanús
- Boca – Racing
- Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- Unión – Aldosivi
- Instituto – Atlético Tucumán
- San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- Central Córdoba – Tigre
- Deportivo Riestra – Huracán
- Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
- Interzonal: Sarmiento – Unión
- Zona A
- San Lorenzo – Instituto
- Central Córdoba – Talleres
- Gimnasia (Mza.) – Independiente
- Lanús – Boca
- Platense – Defensa y Justicia
- Vélez – Deportivo Riestra
- Newell’s – Estudiantes
- Zona B
- Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
- Belgrano – Atlético Tucumán
- Racing – Independiente Rivadavia Mza.
- River – Banfield
- Aldosivi – Argentinos
- Barracas Central – Tigre
- Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
- Interzonal: Newell’s – Rosario Central
- Zona A
- Estudiantes – Vélez
- Deportivo Riestra – Platense
- Defensa y Justicia – Lanús
- Boca – Gimnasia (Mza.)
- Independiente – Central Córdoba
- Talleres – San Lorenzo
- Instituto – Unión
- Zona B
- Tigre – Gimnasia
- Argentinos – Barracas Central
- Banfield – Aldosivi
- Independiente Rivadavia Mza. – River
- Atlético Tucumán – Racing
- Huracán – Belgrano
- Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
- Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
- Zona A
- Unión – Talleres
- San Lorenzo – Independiente
- Central Córdoba – Boca
- Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
- Lanús – Deportivo Riestra
- Platense – Estudiantes
- Vélez – Newell’s
- Zona B
- Belgrano – Sarmiento
- Racing – Huracán
- River – Atlético Tucumán
- Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
- Barracas Central – Banfield
- Gimnasia – Argentinos
- Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
- Interzonal: Tigre – Vélez
- Zona A
- Newell´s – Platense
- Estudiantes – Lanús
- Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
- Defensa y Justicia – Central Córdoba
- Boca – San Lorenzo
- Independiente – Unión
- Talleres – Instituto
- Zona B
- Argentinos – Rosario Central
- Banfield – Gimnasia
- Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
- Atlético Tucumán – Aldosivi
- Huracán – River
- Sarmiento – Racing
- Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
- Interzonal: Belgrano – Talleres
- Zona A
- Instituto – Independiente
- Unión – Boca
- San Lorenzo – Defensa y Justicia
- Central Córdoba – Deportivo Riestra
- Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
- Lanús – Newell’s
- Platense – Vélez
- Zona B
- Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
- River – Sarmiento
- Aldosivi – Huracán
- Barracas Central – Atlético Tucumán
- Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
- Rosario Central – Banfield
- Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
- Interzonal: Argentinos – Platense
- Zona A
- Vélez – Lanús
- Newell’s – Gimnasia (Mza.)
- Estudiantes – Central Córdoba
- Deportivo Riestra – San Lorenzo
- Defensa y Justicia – Unión
- Boca – Instituto
- Independiente – Talleres
- Zona B
- Banfield – Tigre
- Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
- Atlético Tucumán – Gimnasia
- Huracán – Barracas Central
- Sarmiento – Aldosivi
- Estudiantes (Río Cuarto) – River
- Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
- Interzonal: Independiente – Racing
- Zona A
- Talleres – Boca
- Instituto – Defensa y Justicia
- Unión – Deportivo Riestra
- San Lorenzo – Estudiantes
- Central Córdoba – Newell’s
- Gimnasia (Mza.) – Vélez
- Lanús – Platense
- Zona B
- River – Belgrano
- Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
- Barracas Central – Sarmiento
- Gimnasia – Huracán
- Rosario Central – Atlético Tucumán
- Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
- Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
- Interzonal: Lanús – Banfield
- Zona A
- Platense – Gimnasia (Mza.)
- Vélez – Central Córdoba
- Newell’s – San Lorenzo
- Estudiantes – Unión
- Deportivo Riestra – Instituto
- Defensa y Justicia – Talleres
- Boca – Independiente
- Zona B
- Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
- Atlético Tucumán – Tigre
- Huracán – Rosario Central
- Sarmiento – Gimnasia
- Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
- Belgrano – Aldosivi
- Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
- Interzonal: River – Boca
- Zona A
- Independiente – Defensa y Justicia
- Talleres – Deportivo Riestra
- Instituto – Estudiantes
- Unión – Newell’s
- San Lorenzo – Vélez
- Central Córdoba – Platense
- Gimnasia (Mza.) – Lanús
- Zona B
- Aldosivi – Racing
- Barracas Central – Belgrano
- Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
- Rosario Central – Sarmiento
- Tigre – Huracán
- Argentinos – Atlético Tucumán
- Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
- Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
- Zona A
- Lanús – Central Córdoba
- Platense – San Lorenzo
- Vélez – Unión
- Newell’s – Instituto
- Estudiantes – Talleres
- Deportivo Riestra – Independiente
- Defensa y Justicia – Boca
- Zona B
- Atlético Tucumán – Banfield
- Huracán – Argentinos
- Sarmiento – Tigre
- Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
- Belgrano – Gimnasia
- Racing – Barracas Central
- River – Aldosivi