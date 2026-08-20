Los Leones avanzaron a la segunda fase del Mundial con una goleada

Los Leones se ubicaron entre los ocho mejores de la cita ecuménica al derrotar categóricamente a Nueva Zelanda por 7 a 1.

La Selección argentina masculina de hockey, más conocida como Los Leones , consiguió la clasificación a la segunda fase del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos al derrotar categóricamente a Nueva Zelanda por 7 a 1, en el cierre del Grupo A.

Los goles de para Los Leones en el partido que se llevó a cabo en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen los hicieron Tomás Domene, quien se lució con un hat-trick, Bautista Capurro por duplicado, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Para los neozelandeses anotó Kane Russell.

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Susto y reacción de Los Leones

El encuentro comenzó complicado para la Argentina, ya que Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 12 minutos del primer cuarto gracias a un penal de Russell. Con este resultado, al combinado del país oceánico le alcanzaba para acceder a la segunda fase, mientras que Los Leones quedaban eliminados.

Sin embargo, los dirigidos por Lucas Rey reaccionaron rápidamente y comenzaron a tener situaciones claras de manera contínua. Así fue como llegaron a la igualdad, también desde el punto del penal, a los siete minutos del segundo cuarto a través de Domene.

En el tercer cuarto parecía que las cosas se volvían a complicar para Los Leones, ya que Thomas Habif recibió la tarjeta verde y dejó a la Argentina con uno menos. Pese a la inferioridad numérica, la Albiceleste logró ponerse arriba en el marcador a los nueve minutos gracias a Capurro y en el cierre de dicho tramo del encuentro estiraron la ventaja tras un nuevo gol de Domene.

Ya en el último cuarto, Los Leones aprovecharon la desesperación de los jugadores neozelandeses y se mostraron extremadamente efectivos para sellar el 7-1 definitivo con las anotaciones de Marcucci, Keenan, Capurro y Domene.

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De esta manera, Los Leones consiguieron la segunda posición en el Grupo A, donde terminaron solo por debajo de Países Bajos, y la clasificación a la segunda fase. Allí se enfrentarán con Inglaterra e India, rivales a los que estarán prácticamente obligados a derrotar si quieren avanzar a las semifinales.

Su próxima presentación será el sábado a las 14, ante Inglaterra.