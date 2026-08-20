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Los Leones avanzaron a la segunda fase del Mundial con una goleada

Los Leones se ubicaron entre los ocho mejores de la cita ecuménica al derrotar categóricamente a Nueva Zelanda por 7 a 1.

20 de agosto 2026 · 11:53hs
Los Leones avanzaron a la segunda fase del Mundial con una goleada

La Selección argentina masculina de hockey, más conocida como Los Leones, consiguió la clasificación a la segunda fase del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos al derrotar categóricamente a Nueva Zelanda por 7 a 1, en el cierre del Grupo A.

Los goles de para Los Leones en el partido que se llevó a cabo en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen los hicieron Tomás Domene, quien se lució con un hat-trick, Bautista Capurro por duplicado, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Para los neozelandeses anotó Kane Russell.

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Susto y reacción de Los Leones

El encuentro comenzó complicado para la Argentina, ya que Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 12 minutos del primer cuarto gracias a un penal de Russell. Con este resultado, al combinado del país oceánico le alcanzaba para acceder a la segunda fase, mientras que Los Leones quedaban eliminados.

Sin embargo, los dirigidos por Lucas Rey reaccionaron rápidamente y comenzaron a tener situaciones claras de manera contínua. Así fue como llegaron a la igualdad, también desde el punto del penal, a los siete minutos del segundo cuarto a través de Domene.

En el tercer cuarto parecía que las cosas se volvían a complicar para Los Leones, ya que Thomas Habif recibió la tarjeta verde y dejó a la Argentina con uno menos. Pese a la inferioridad numérica, la Albiceleste logró ponerse arriba en el marcador a los nueve minutos gracias a Capurro y en el cierre de dicho tramo del encuentro estiraron la ventaja tras un nuevo gol de Domene.

Ya en el último cuarto, Los Leones aprovecharon la desesperación de los jugadores neozelandeses y se mostraron extremadamente efectivos para sellar el 7-1 definitivo con las anotaciones de Marcucci, Keenan, Capurro y Domene.

Como sigue el camino del seleccionado argentino de hockey sobre césped masculino en el Mundial

De esta manera, Los Leones consiguieron la segunda posición en el Grupo A, donde terminaron solo por debajo de Países Bajos, y la clasificación a la segunda fase. Allí se enfrentarán con Inglaterra e India, rivales a los que estarán prácticamente obligados a derrotar si quieren avanzar a las semifinales.

Su próxima presentación será el sábado a las 14, ante Inglaterra.

Los Leones Mundial Hockey sobre césped Argentina
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