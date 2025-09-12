Uno Entre Rios | Ovación | Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

La delegación Panzaverde muestra un gran desempeño en los Jadar que se están desarrollando en Rosario.

12 de septiembre 2025 · 19:29hs
Los boxeadores Alan Godoy y Sofía Palacios fueron campeones en los Jadar.

Prensa FEB

Los boxeadores Alan Godoy y Sofía Palacios fueron campeones en los Jadar.

Los deportistas entrerrianos que están participando de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 que por primera vez se realizan en la ciudad de Rosario están teniendo una actuación destacada que ya les permitió obtener 17 medallas en distintas disciplinas.

Las actividades en Rosario se iniciaron este martes 9 de septiembre y continuarán hasta el domingo. La apertura estuvo a cargo del intendente Pablo Javkin, quien declaró oficialmente inaugurados los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, durante una ceremonia que se desarrolló en el Parque Independencia.

Luego de las pruebas de esta semana el paranaense se decidió por la opción de Pianca.

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Nicolás González con el presidente de la entidad Rojiblanca, Enrique Cerezo.

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Los Juegos son organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino y abarcan 450 disciplinas. Participan alrededor de 3.000 atletas de distintas disciplinas, 600 jueces y 700 entrenadores.

Jadar 2025 es considerado el máximo evento multideportivo de Argentina y se disputará cada cuatro años. Un evento federal que cuenta con la participación de los mejores atletas de cada una de las provincias.

Entrerrianos que lograron medallas en los Jadar

-Tenis de mesa: Agustín Asmu (equipo mixto, individual, equipo masculino).

-Canotaje: Bautista Itria (1.000 m masculino), Magdalena Garro (500 m y 200 m femenino) y Baltazar Itria (200 m masculino).

-Beach Voley Femenino: Juana Jacob, Micaela Blanc.

-Boxeo: Alan Godoy (masculino), Sofía Palacio (femenino).

-Bádminton: Abril Maili y Joaquín Espinosa Ale (dobles mixto e individual femenino).

-Lucha: Jesús Lubo (grecorromana +95 kilos).

Jadar medallas Rosario Entrerrianos
Noticias relacionadas
Deportivo Riestra sueña con clasificarse a las copas.

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney.

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Leandro Brey o Agustín Marchesín, la duda que tiene Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

argentina saco ventajas en la copa davis

Argentina sacó ventajas en la Copa Davis

Ver comentarios

Lo último

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Ultimo Momento
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Dejanos tu comentario