Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

La delegación Panzaverde muestra un gran desempeño en los Jadar que se están desarrollando en Rosario.

Los boxeadores Alan Godoy y Sofía Palacios fueron campeones en los Jadar.

Los deportistas entrerrianos que están participando de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 que por primera vez se realizan en la ciudad de Rosario están teniendo una actuación destacada que ya les permitió obtener 17 medallas en distintas disciplinas.

Las actividades en Rosario se iniciaron este martes 9 de septiembre y continuarán hasta el domingo. La apertura estuvo a cargo del intendente Pablo Javkin, quien declaró oficialmente inaugurados los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, durante una ceremonia que se desarrolló en el Parque Independencia.

Los Juegos son organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino y abarcan 450 disciplinas. Participan alrededor de 3.000 atletas de distintas disciplinas, 600 jueces y 700 entrenadores.

Jadar 2025 es considerado el máximo evento multideportivo de Argentina y se disputará cada cuatro años. Un evento federal que cuenta con la participación de los mejores atletas de cada una de las provincias.

Entrerrianos que lograron medallas en los Jadar

-Tenis de mesa: Agustín Asmu (equipo mixto, individual, equipo masculino).

-Canotaje: Bautista Itria (1.000 m masculino), Magdalena Garro (500 m y 200 m femenino) y Baltazar Itria (200 m masculino).

-Beach Voley Femenino: Juana Jacob, Micaela Blanc.

-Boxeo: Alan Godoy (masculino), Sofía Palacio (femenino).

-Bádminton: Abril Maili y Joaquín Espinosa Ale (dobles mixto e individual femenino).

-Lucha: Jesús Lubo (grecorromana +95 kilos).