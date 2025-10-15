Se confirmaron los árbitros para la última fecha del Torneo Regional del Litoral.

Este sábado se disputará la 18ª y última jornada de la fase clasificatoria del Torneo Regional del Litoral , y con ella llegarán las definiciones más esperadas tanto en el Top 9 como en la Segunda categoría. La etapa regular del certamen más importante del rugby del interior del país entra en su recta final, y aunque muchas posiciones ya están aseguradas, todavía quedan emociones fuertes por delante: un boleto a semifinales en juego, cruces por determinar y el sueño del ascenso directo cada vez más cerca.

En la máxima categoría, el Top 9, ya hay tres equipos que aseguraron su lugar en las semifinales. Jockey Club de Rosario lidera con autoridad la tabla con 69 puntos y ya tiene asegurado el primer lugar, seguido por Estudiantes de Paraná con 56 unidades y por Duendes RC, tercero con 52. La última plaza para ingresar al cuadro decisivo se definirá entre Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), que llega con 47 puntos, y Santa Fe Rugby Club, que suma 42.

Todo por definirse: así se juega la última fecha del Torneo Regional del Litoral

Trofeo.jpeg

Ambos equipos tienen compromisos exigentes en esta jornada final: GER deberá visitar a Old Resian, que marcha sexto con 36 unidades, mientras que Santa Fe RC viajará a Paraná para medirse con Rowing, séptimo con 31 puntos. En caso de igualdad de puntos al cierre de la fecha, el criterio de desempate será la diferencia de tantos en los partidos disputados entre ambos. Como cada uno ganó un encuentro en la fase regular, pero Santa Fe RC fue más efectivo en el global, se quedaría con la clasificación. Completan la tabla de posiciones CRAI (octavo con 24 puntos) y Jockey de Venado Tuerto, que cierra con apenas 6 unidades y ya sin chances de salir del fondo.

En cuanto a la designación arbitral para esta fecha clave, Esteban Filipanics dirigirá el encuentro entre Old Resian y GER, Carlos Poggi estará a cargo del cruce entre Rowing y Santa Fe RC, Damián Schneider impartirá justicia en el choque entre Estudiantes y Duendes, y Juan Ignacio Vega será el árbitro del partido entre Jockey de Venado Tuerto y CRAI. Jockey Club de Rosario, ya clasificado como líder, tendrá fecha libre.

En la Segunda categoría también se vivirán momentos decisivos, aunque ya están definidos los cuatro semifinalistas. Universitario de Rosario llega a esta última jornada como cómodo puntero con 76 puntos y el primer lugar asegurado. Tilcara ocupa el segundo puesto con 54 unidades, seguido muy de cerca por Los Caranchos con 47 y Alma Juniors con 46.

La lucha se centra ahora en saber quién ocupará el tercer y cuarto puesto, lo que definirá los cruces de semifinales (primero contra cuarto y segundo frente a tercero). Los Caranchos buscarán mantenerse arriba cuando reciban a Provincial, que actualmente se ubica en la sexta posición con 29 puntos, mientras que Alma Juniors intentará superarlos al recibir en Esperanza a Logaritmo, séptimo con 26. Tilcara, por su parte, se trasladará a Pergamino para enfrentar a Gimnasia, que marcha último con 21 unidades. Universitario de Rosario, ya clasificado como líder, tendrá jornada libre.

En Santa Fe, Universitario (octavo con 24 puntos) será local frente a CRAR, que marcha quinto con 30. Cabe recordar que Provincial y Universitario de Santa Fe tienen pendiente un partido correspondiente a la fecha 17, el cual podría influir en las posiciones finales.

Los árbitros designados para esta jornada son César Medina en el encuentro entre Los Caranchos y Provincial, Javier Villalba en el cruce entre Alma Juniors y Logaritmo, Joaquín Díaz en Gimnasia ante Tilcara y Fabián Prats en el duelo entre Universitario de Santa Fe y CRAR.

Una vez finalizada esta fecha, el torneo entrará en su etapa decisiva con las semifinales. En el Top 9, los cuatro mejores equipos disputarán cruces directos en busca de un lugar en la gran final. En la Segunda categoría, además de la pelea por el título, está en juego el tan ansiado ascenso al Top 10 del TRL 2026. El campeón de la Segunda categoría obtendrá el ascenso directo, mientras que el subcampeón tendrá una segunda oportunidad al enfrentar a Jockey de Venado Tuerto, último del Top 9, el sábado 15 de noviembre, en un partido promocional que definirá el último boleto al nivel superior.

Como ocurrió en la temporada 2024, la final de la Segunda categoría se disputará como preliminar del encuentro decisivo del Top 9, dándole un marco destacado y una mayor relevancia a la definición del ascenso. Esta particularidad no solo eleva la importancia del partido, sino que también permite a los fanáticos vivir una jornada completa de rugby de alto nivel, con emociones intensas desde el primer minuto. Además, pone en evidencia el crecimiento y la competitividad de las categorías inferiores, que buscan su lugar en el máximo nivel del torneo

El cierre de la fase regular del Torneo Regional del Litoral se presenta con todos los condimentos: lugares en semifinales por definir, partidos fundamentales para la historia de clubes y una expectativa creciente por lo que será la etapa final. Cada punto cuenta, cada try puede ser determinante y cada decisión arbitral cobrará relevancia en una jornada que promete emociones de principio a fin. Los equipos llegan con motivación y la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la gloria, mientras los hinchas esperan una jornada inolvidable que quedará en la memoria.