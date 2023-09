Locura por Cristiano Ronaldo en Irán

Sin embargo, el detalle principal se centró en el recibimiento que le dieron tanto los fanáticos como el gobierno iraní a la ex estrella del Real Madrid. En principio, a su llegada al aeropuerto de Teherán, las autoridades del país asiático le obsequiaron una alfombra persa que tenía grabado su nombre y apellido. Estas piezas de arte suelen estar valoradas en miles de euros.

Posteriormente, se subió al micro que lo trasladó hacia el hotel en donde se concentrará hasta este martes en el que emprenderá el viaje al Azadi Stadium de Teherán, y fue en el transcurso del viaje cuando cientos de aficionados se agolparon alrededor del vehículo y lo siguieron durante todo el camino, dejando una de las imágenes más impactantes del día.

Pero la locura por el ex atacante del Manchester United no terminó allí. Una vez que desembarcó en el lujoso hotel, la seguridad no dio abasto para contener a todos los hinchas que acudieron al lugar para poder sacarse una foto con él y obtener su autógrafo, al punto que lograron forzar las puertas del complejo e ingresar al hall de entrada coreando su nombre.

Cristiano Ronaldo llegando a Irán 1.jpg Cristiano Ronaldo en su arribo a Irán.

Cabe destacar que este viaje se convirtió en un acontecimiento histórico para el continente asiático ya que el Gobierno Saudí y la Federación lograron ponerse de acuerdo para levantar la prohibición que impedía a los ciudadanos árabes viajar a Irán. Una decisión que se había tomado siete años atrás y que pudo levantarse para que pudieran ver a Ronaldo y compañía en acción como visitantes en un estadio que estará totalmente colmado.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con las normas que rigen en tierras iraníes, las autoridades del país en cuestión se mantuvieron firmes y negaron el pedido que habría hecho el jugador luso de tener acceso ilimitado a internet dentro de la región. “No le daremos a Cristiano Ronaldo internet ilimitado en Teherán. Debe instalar programas nacionales de comunicación en Irán, como Ita y Ballah para poder comunicarse con su familia y amigos”, sentenció el ministro Ezzatollah Zarghami.