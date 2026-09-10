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Se viene el Encuentro de Minibásquet en La Paz

El viernes iniciará el Encuentro de Minibásquet para las categorías Escuelita U7 y Premini U9, para ambos sexos. Organiza Asociación de Básquet de Santa Elena.

10 de septiembre 2026 · 21:48hs
Habrá mucha actividad del Minibásquet provincial.

NG Digital

Habrá mucha actividad del Minibásquet provincial.

La Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE) tendrá este viernes el primer Encuentro oficial de Minibásquet de la temporada 2026, con una gran jornada que se desarrollará en la localidad de La Paz con la participación de seis instituciones afiliadas a la entidad, en las categorías Escuelita (U7) y Premini (U9), en ambas ramas.

El gimnasio Prof. María Cristina Rossi del Independiente Foot Ball Club será el escenario de este evento que tendrá como intervinientes, además del anfitrión, a los clubes Azopardo Belgrano, Progreso y Urquiza, todos de Santa Elena; Juventud de Feliciano y Comercio de La Paz. El primer juego será a las 9 de la mañana.

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“Para nosotros es muy importante poder llevar adelante este primer encuentro de minibásquet y, al mismo tiempo, seguir completando el calendario de actividades que nos hemos propuesto para este año. Cada una de estas jornadas representa una oportunidad para que nuestros chicos puedan disfrutar, jugar y ser protagonistas, que es justamente uno de los principales objetivos que tenemos desde la Asociación”, expresó el presidente de la ABSE, Germán Aguirre.

Respecto del básquet formativo en sus categorías menores, el dirigente aseveró: “Ocupa un lugar fundamental dentro de nuestro proyecto asociativo. Más allá del crecimiento y el desarrollo deportivo, entendemos que estas experiencias son muy importantes para la formación personal de los chicos. Poder encontrarse con jugadores de otros clubes, hacer nuevos amigos, compartir una cancha, disfrutar de una jornada diferente y vivir el básquet desde ese lugar de compañerismo y camaradería son aprendizajes que van mucho más allá de un resultado”

Por último, Aguirre hizo un agradecimiento especial para “todos los clubes por el compromiso y el esfuerzo que realizan para poder estar presentes y acompañar estas iniciativas. Sabemos que detrás de cada delegación hay familias, entrenadores y dirigentes que trabajan para que los chicos tengan estas posibilidades, y eso tiene un enorme valor”.

Minibásquet La Paz ABSE Básquet
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