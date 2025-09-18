Dolor en el periodismo deportivo: murió Walter Saavedra

Walter Saavedra falleció este jueves a los 68 años en Buenos Aires. Relató a la Selección Argentina en cinco mundiales.

El emblemático relator deportivo Walter Saavedra murió este jueves a los 68 años tras lucha con una enfermedad que lo tenía internado en Buenos Aires en las últimas semanas. Trabajó en medios como Radio Rivadavia y Radio Nacional, entre otros. En Santa Fe tuvo un gran paso por varias radios donde se destacó su trabajo en radio LT10.

Antes de consagrarse como periodista, tuvo una vida multifacética: fue arquero de fútbol, peón de albañil, pintor, letrista, artesano y vendedor de ropa y electrodomésticos. Estos primeros años le dieron una mirada sensible y cercana sobre la vida y el deporte, que luego trasladó a sus transmisiones.

Walter Saavedra relató a la Selección Argentina en los mundiales de Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Sudáfrica y Brasil. También eliminatorias, amistosos, juegos olímpicos y Copa América.

Su estilo es único, ya que mezclaba política, poesía, historia y humor dentro de sus relatos.

La carrera de Walter Saavedra

Walter Gol Saavedra nació el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata. En sus primeros pasos en la profesión, transmitió para Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11. También escribió en el diario El Mundo. Así mismo, pasó por Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. Varios años se destacó con sus relatos de fútbol en distintas radios de la ciudad de Santa Fe.

También relató boxeo y básquet y fue conductor de varios programas de interés general. En televisión actuó en la ficción "Los buscas de siempre" (Azul Televisión) y participó en el programa "3 en el fondo" (Canal 7).

Dentro de su libro "Hambre de gol", escrito con Claudio Cherep, figura el famoso poema Nunca jamás, que ha sido traducido en varios idiomas y ha sido modificado para varios deportes.