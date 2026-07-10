Rescatan una comadreja enana encontrada entre materiales descartados por vecinos

El pequeño marsupial nativo fue encontrado entre materiales descartados en el Centro de Transferencia 2 de Gualeguaychú

Una comadreja enana, un pequeño marsupial nativo de la región, fue rescatada y posteriormente liberada en la Reserva Natural Municipal Las Piedras luego de ser encontrada entre materiales descartados en el Centro de Transferencia 2, ubicado en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla de Gualeguaychú.

El hallazgo fue realizado por personal del predio, que detectó al animal oculto entre los residuos mientras desarrollaba sus tareas habituales. Tras advertir la presencia del ejemplar, se dio aviso al equipo del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales, que intervino para garantizar su resguardo y recuperación.

El animal pertenece al género Thylamys y a la familia Didelphidae, un grupo de pequeños marsupiales que forman parte de la fauna silvestre argentina. Durante el invierno, estas especies atraviesan un período de letargo o hibernación, por lo que son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas y a las alteraciones de los sitios que utilizan como refugio.

Los especialistas trasladaron a la comadreja hasta la Reserva Natural Las Piedras, donde acondicionaron un espacio apropiado para su recuperación y permanencia temporal. Luego de constatar que se encontraba en buen estado de salud y que reunía las condiciones necesarias para sobrevivir por sus propios medios, el ejemplar fue liberado en un ambiente natural adecuado.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones contribuye a la conservación de la biodiversidad local y permite proteger especies que, muchas veces, pasan inadvertidas por su pequeño tamaño y hábitos nocturnos.

Además, recordaron la importancia de revisar cuidadosamente los materiales antes de descartarlos, especialmente durante los meses más fríos del año, ya que numerosos animales silvestres buscan refugio entre ramas, maderas, cajones, escombros u otros elementos para resguardarse de las bajas temperaturas. Un simple gesto de precaución puede evitar daños a la fauna nativa y favorecer su conservación.