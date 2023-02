Lionel Scaloni reveló qué club le gustaría dirigir.

En conferencia de prensa, Scaloni estuvo atendiendo algunas preguntas y reveló a qué club le gustaría dirigir. "¿Un equipo que te gustaría entrenar? Aunque fuera dentro de mucho", fue la consigna que atendió el entrenador. ¿La respuesta? "Depor, sí... Siempre lo dije", tiró. Claro, el nacido en Pujato no olvida su paso por Deportivo La Coruña entre 1998 y 2005.

Además, explicó cuáles son sus sensaciones tras proclamarse campeón del mundo, segundo título de su carrera en el banco de la Selección tras la Copa América que ganó en 2021 ante Brasil en el estadio Maracaná.

"Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó (en Qatar), contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenador. Estoy en mi lugar (Scaloni reside desde hace varios años en Mallorca), con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me cambiado mucho", valoró.

"Nunca renegué de que la gente me conozca", señaló el ex jugador del Mallorca, entre otros. Con respecto a los futbolistas argentinos Pablo Maffeo, lateral del equipo que dirige Javier Aguirre, y Luka Romero, mediapunta de la Lazio, Scaloni dijo que los "siguen". "De hecho ambos han estado en la órbita; Luka ha venido a entrenar con nosotros, son grandes jugadores y con un futuro mejor", resumió.

Scaloni pidió que no le preguntaran por las negociaciones en curso con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para renovar su contrato debido a que, por ahora, no hay novedades al respecto.

Y habló sobre el presente de su ex club, el Mallorca. "Está clarísimo que sabe a lo que juega y eso es lo más importante en el mundo del fútbol, saber a qué juega tu equipo, lo que quieren los jugadores, lo que quiere el entrenador y eso se ve reflejado en la cancha. Yo creo que el Mallorca no se va a relajar en la posición en la que está, y eso es lo mejor; luego la clasificación será la que tenga que ser", añadió.

También opino sobre el Mundial y las fechas escogidas para su celebración (noviembre y diciembre). "Todos pensamos que los jugadores iban a llegar descansados y el mes de octubre fue de mucha carga de partidos. (Los jugadores) llegaron muy justos, todo lo contrario de lo que pensábamos. Hablo de los míos y por lo que sé de muchos otros", remarcó. "El mes de octubre fue muy cargado, y al Mundial se llegó con muchos minutos encima, cosa que pensamos iba a ser diferente", tiró.

"A los clubes les trastocó un poco. No ha sido fácil, fue un acierto el Mundial en una ciudad con desplazamientos muy cómodos, también para el hincha, fue un acierto en ese sentido, pero las fechas eran esas", enfatizó.