Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

El CUSE y el Celeste conservaron su invicto al celebrar una nueva victoria. Hay tres equipos que están en la siguiente instancia de la Liga Provincial

Se cerró este domingo el 11° capítulo de la primera fase de la Liga Provincial Masculina de Básquet de Primera División. Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay celebraron una nueva victoria para conservar su liderazgo con puntaje ideal y para acceder a la serie de playoffs.

El Cuse derrotó en la capital entrerriana a Talleres 81 a 58 en uno de los juegos destacados de la Conferencia 2. Marcos Revello fue la gran figura del elenco del norte entrerriano al anotar 25 puntos. En la visita también se destacó Ariel Romero, quien aportó 16 tantos.

Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

Por su parte, el Celeste de la Costa del Uruguay superó 77 a 68 a Bancario de Gualeguay en la Ciudad de Los Poetas. Guido Dellavedova fue el goleador de la visita con 22 puntos, seguido por Agustín Lutter, con 21 tantos.

El pasado viernes Ferro de San Salvador se había transformado en el primer equipo que asegurar su presencia en la siguiente instancia del Torneo Pre-Federal.

Resultados de la 11° fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Viernes

Ciclista 80 – Echagüe 73

Sportivo (San Salvador) 78 - Olimpia 76

Parque (Villaguay) 70 - Sarmiento (Villaguay) 71

Sionista 58 - Ferro (San Salvador) 69

Conferencia 2

Domingo

Paracao 50 - Recreativo 70

Progreso (Santa Elena) 62 - Estudiantes 70

Independiente (La Paz) 51 - Quique 77

Talleres 58 - Urquiza 81 (Santa Elena)

Conferencia 3

Miércoles

Vélez (Chajarí) 81 - Social (Federación) 84

Viernes

San José 92 - La Armonía (Colón) 97

Estudiantes (Concordia) 76 - Ferro (Concordia) 66

Conferencia 4

Domingo

Juventud Unida (Gualeguaychú) 53 - Atlético BH (Gualeguay) 70

Peñarol (Rosario del Tala) 79 - Luis Luciano (Urdinarrain) 80

Bancario (Gualeguay) 68 - Regatas Uruguay 77

Zaninetti (Concepción del Uruguay) 81 - Atlético Tala 74

Ferro, Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay, con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera

Conferencia 1

Ferro 22 (11-0)

Sionista 19 (8-3)

Sportivo San Salvador 18 (7-4)

Ciclista 17 (6-5)

Olimpia 15 (4-7)

Sarmiento 16 (5-6)

Echagüe 12 (1-10)

Parque 12 (1-10)

Conferencia 2

Urquiza 22 (11-0)

Recreativo 18 (7-4)

Estudiantes 18 (7-4)

Quique 17 (6-5)

Talleres 15 (4-7)

Independiente 14 (3-8)

Paracao 15 (3-8)

Progreso 12 (1-10)

Conferencia 3

Estudiantes 19 (8-3)

Santa Rosa 18 (8-2)

Vélez 17 (6-5)

La Armonía 17 (6-5)

Social 17 (6-5)

Ferro 15 (4-7)

San José 13 (2-9)

Capuchinos 13 (3-7)

Conferencia 4

Regatas 22 (11-0)

Peñarol 19 (8-3)

BH 17 (6-5)

Zaninetti 18 (7-4)

Bancario 15 (4-7)

Atlético Tala 16 (5-6)

Luis Luciano 15 (4-7)

Juventud Unida 11 (0-11)