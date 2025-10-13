Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

El CUSE y el Celeste conservaron su invicto al celebrar una nueva victoria. Hay tres equipos que están en la siguiente instancia de la Liga Provincial

13 de octubre 2025 · 10:32hs
Urquiza derrotó a Talleres en la capital entrerriana

Prensa Urquiza de Santa Elena

Urquiza derrotó a Talleres en la capital entrerriana

Se cerró este domingo el 11° capítulo de la primera fase de la Liga Provincial Masculina de Básquet de Primera División. Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay celebraron una nueva victoria para conservar su liderazgo con puntaje ideal y para acceder a la serie de playoffs.

El Cuse derrotó en la capital entrerriana a Talleres 81 a 58 en uno de los juegos destacados de la Conferencia 2. Marcos Revello fue la gran figura del elenco del norte entrerriano al anotar 25 puntos. En la visita también se destacó Ariel Romero, quien aportó 16 tantos.

liga provincial: ferro es el primer clasificado a los playoff

Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

liga provincial: el lider visita a su unico escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Por su parte, el Celeste de la Costa del Uruguay superó 77 a 68 a Bancario de Gualeguay en la Ciudad de Los Poetas. Guido Dellavedova fue el goleador de la visita con 22 puntos, seguido por Agustín Lutter, con 21 tantos.

El pasado viernes Ferro de San Salvador se había transformado en el primer equipo que asegurar su presencia en la siguiente instancia del Torneo Pre-Federal.

Resultados de la 11° fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Viernes

Ciclista 80 – Echagüe 73

Sportivo (San Salvador) 78 - Olimpia 76

Parque (Villaguay) 70 - Sarmiento (Villaguay) 71

Sionista 58 - Ferro (San Salvador) 69

Conferencia 2

Domingo

Paracao 50 - Recreativo 70

Progreso (Santa Elena) 62 - Estudiantes 70

Independiente (La Paz) 51 - Quique 77

Talleres 58 - Urquiza 81 (Santa Elena)

Conferencia 3

Miércoles

Vélez (Chajarí) 81 - Social (Federación) 84

Viernes

San José 92 - La Armonía (Colón) 97

Estudiantes (Concordia) 76 - Ferro (Concordia) 66

Conferencia 4

Domingo

Juventud Unida (Gualeguaychú) 53 - Atlético BH (Gualeguay) 70

Peñarol (Rosario del Tala) 79 - Luis Luciano (Urdinarrain) 80

Bancario (Gualeguay) 68 - Regatas Uruguay 77

Zaninetti (Concepción del Uruguay) 81 - Atlético Tala 74

Ferro, Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay, con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera

Conferencia 1

Ferro 22 (11-0)

Sionista 19 (8-3)

Sportivo San Salvador 18 (7-4)

Ciclista 17 (6-5)

Olimpia 15 (4-7)

Sarmiento 16 (5-6)

Echagüe 12 (1-10)

Parque 12 (1-10)

Conferencia 2

Urquiza 22 (11-0)

Recreativo 18 (7-4)

Estudiantes 18 (7-4)

Quique 17 (6-5)

Talleres 15 (4-7)

Independiente 14 (3-8)

Paracao 15 (3-8)

Progreso 12 (1-10)

Conferencia 3

Estudiantes 19 (8-3)

Santa Rosa 18 (8-2)

Vélez 17 (6-5)

La Armonía 17 (6-5)

Social 17 (6-5)

Ferro 15 (4-7)

San José 13 (2-9)

Capuchinos 13 (3-7)

Conferencia 4

Regatas 22 (11-0)

Peñarol 19 (8-3)

BH 17 (6-5)

Zaninetti 18 (7-4)

Bancario 15 (4-7)

Atlético Tala 16 (5-6)

Luis Luciano 15 (4-7)

Juventud Unida 11 (0-11)

Liga Provincial Urquiza de Santa Elena Regatas Uruguay
Noticias relacionadas
El plantel de Sionista celebrando la victoria edificada como local ante Ciclista. 

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

El entrerriano Walter Bou marcó para Lanús ante Independiente.

Lanús ganó y agudizó el mal momento de Independiente

Ciudad de Bolívar intentará lograr por primera vez en su historia el ascenso que otorga el Federal A.

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

Ver comentarios

Lo último

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Ultimo Momento
Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Policiales
El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ovación
Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

Lanús ganó y agudizó el mal momento de Independiente

Lanús ganó y agudizó el mal momento de Independiente

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

LPF: amplio dominio de los anfitriones

LPF: amplio dominio de los anfitriones

La provincia
Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

San José habilitó su balneario para la temporada de verano

San José habilitó su balneario para la temporada de verano

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Dejanos tu comentario