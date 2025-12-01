Se disputaron los Juegos 2 de las semifinales de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Un equipo quedó muy cerca de la definición y la otra serie quedó nivelada.
Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada
Urquiza de Santa Elena gana 2-0 ante Santa Rosa de Chajarí, mientras que Regatas y Ferro de San Salvador están 1-1. La Liga Provincial seguirá este miércoles.
En Santa Elena, Urquiza mostró nuevamente su solidez colectiva para encaminar un triunfo determinante en la serie. El equipo dirigido por Leo Villagra construyó la victoria a partir de una defensa consistente, que limitó las vías de ataque de Santa Rosa de Chajarí y le permitió dominar el ritmo del juego e imponerse por 64 a 43 para poner la serie 2-0 (el primer partido había terminado 77 a 62).
La figura del encuentro fue Marcos Revello, con una planilla de 18 puntos, seis rebotes y tres asistencias, liderando con otro gran rendimiento a un conjunto Naranja que quedó a un solo triunfo de acceder a la final de la competencia federativa.
Por otra parte, en el gimnasio Juan José Garro, Regatas hizo valer su localía y venció por 78 a 69 a Ferro para igualar la serie 1-1 (había ganado el visitante 91 . El conjunto uruguayense mostró carácter en un final apretado: a falta de seis minutos estaba en desventaja, pero logró un parcial determinante en el cierre para revertir el marcador y quedarse con una victoria clave para sus aspiraciones.
El jugador más destacado del partido fue Matías Riquelme, autor de 23 puntos, siete recobres y tres robos.
Lo que viene en la Liga Provincial
Los terceros juegos se disputarán el miércoles, a las 21, en Chajarí y San Salvador, respectivamente. Si Urquiza gana, se convertirá en el primer finalista del campeonato entrerriano. El cuarto partido será el viernes, a las 21.30, nuevamente en San Salvador y, de ser necesario, en Chajarí.