Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Urquiza de Santa Elena gana 2-0 ante Santa Rosa de Chajarí, mientras que Regatas y Ferro de San Salvador están 1-1. La Liga Provincial seguirá este miércoles.

1 de diciembre 2025 · 19:32hs
Urquiza de Santa Elena ganó los 20 partidos que disputó en la Liga Provincial.

Prensa Urquiza

Urquiza de Santa Elena ganó los 20 partidos que disputó en la Liga Provincial.

Se disputaron los Juegos 2 de las semifinales de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Un equipo quedó muy cerca de la definición y la otra serie quedó nivelada.

En Santa Elena, Urquiza mostró nuevamente su solidez colectiva para encaminar un triunfo determinante en la serie. El equipo dirigido por Leo Villagra construyó la victoria a partir de una defensa consistente, que limitó las vías de ataque de Santa Rosa de Chajarí y le permitió dominar el ritmo del juego e imponerse por 64 a 43 para poner la serie 2-0 (el primer partido había terminado 77 a 62).

liga provincial: se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Recreativo tendrá un difícil compromiso en Federación.

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

La figura del encuentro fue Marcos Revello, con una planilla de 18 puntos, seis rebotes y tres asistencias, liderando con otro gran rendimiento a un conjunto Naranja que quedó a un solo triunfo de acceder a la final de la competencia federativa.

Por otra parte, en el gimnasio Juan José Garro, Regatas hizo valer su localía y venció por 78 a 69 a Ferro para igualar la serie 1-1 (había ganado el visitante 91 . El conjunto uruguayense mostró carácter en un final apretado: a falta de seis minutos estaba en desventaja, pero logró un parcial determinante en el cierre para revertir el marcador y quedarse con una victoria clave para sus aspiraciones.

El jugador más destacado del partido fue Matías Riquelme, autor de 23 puntos, siete recobres y tres robos.

Lo que viene en la Liga Provincial

Los terceros juegos se disputarán el miércoles, a las 21, en Chajarí y San Salvador, respectivamente. Si Urquiza gana, se convertirá en el primer finalista del campeonato entrerriano. El cuarto partido será el viernes, a las 21.30, nuevamente en San Salvador y, de ser necesario, en Chajarí.

Liga Provincial Urquiza Regatas
Noticias relacionadas
Los jugadores de Quique tras la victoria en Chajarí.

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Recreativo tendrá un difícil compromiso ante Ferro de San Salvador por la Liga Provincial.

Liga Provincial: se abren los cuartos de final

La sede de Banfield fue allanada debido a la investigación de Sur Finanzas.

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Ahora San Guillermo y Rowing deberán disputar la final anual.

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Ultimo Momento
Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Policiales
Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Ovación
Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

La provincia
Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Dejanos tu comentario