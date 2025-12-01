Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Urquiza de Santa Elena gana 2-0 ante Santa Rosa de Chajarí, mientras que Regatas y Ferro de San Salvador están 1-1. La Liga Provincial seguirá este miércoles.

Se disputaron los Juegos 2 de las semifinales de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Un equipo quedó muy cerca de la definición y la otra serie quedó nivelada.

En Santa Elena, Urquiza mostró nuevamente su solidez colectiva para encaminar un triunfo determinante en la serie. El equipo dirigido por Leo Villagra construyó la victoria a partir de una defensa consistente, que limitó las vías de ataque de Santa Rosa de Chajarí y le permitió dominar el ritmo del juego e imponerse por 64 a 43 para poner la serie 2-0 (el primer partido había terminado 77 a 62).

La figura del encuentro fue Marcos Revello, con una planilla de 18 puntos, seis rebotes y tres asistencias, liderando con otro gran rendimiento a un conjunto Naranja que quedó a un solo triunfo de acceder a la final de la competencia federativa.

Por otra parte, en el gimnasio Juan José Garro, Regatas hizo valer su localía y venció por 78 a 69 a Ferro para igualar la serie 1-1 (había ganado el visitante 91 . El conjunto uruguayense mostró carácter en un final apretado: a falta de seis minutos estaba en desventaja, pero logró un parcial determinante en el cierre para revertir el marcador y quedarse con una victoria clave para sus aspiraciones.

El jugador más destacado del partido fue Matías Riquelme, autor de 23 puntos, siete recobres y tres robos.

Lo que viene en la Liga Provincial

Los terceros juegos se disputarán el miércoles, a las 21, en Chajarí y San Salvador, respectivamente. Si Urquiza gana, se convertirá en el primer finalista del campeonato entrerriano. El cuarto partido será el viernes, a las 21.30, nuevamente en San Salvador y, de ser necesario, en Chajarí.