Liga Provincial de Mayores: Ciclista perdió en La Paz y ahora hay tres punteros.

En un duelo de bajo goleo y muchas malas decisiones, Ciclista tropezó en La Paz ante Independiente, que a pesar de no tener una gran actuación supo ganar y saltó a la punta.

Ciclista cayó en su visita a La Plaz

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cuenta Oficial del Club Ciclista Paraná (@clubciclistaparana)

Justo Catalín con 17 puntos y Leandro Coliguante con 16 fue la dupla que brilló en el ganador. En Ciclista, solo los 12 puntos de Nicolás Nader sobresalieron en una presentación opaca.

Recreativo se repuso y con una muy interesante producción colectiva superó a Progreso de Santa Elena por 92-74. Alan Guanco con 21 puntos volvió a ser el goleador del Bochas, con Facundo Mackinnon con 13 tantos y 11 rebotes como otras figuras. En la visita, Eric Freeman terminó con 20 tantos y 10 recobres, mientras que Matías Riquelme firmó 17 unidades.

Paracao no pudo en su visita a Santa Elena. Cayó con Urquiza 91-77 y no termina de despegar. Un mal segundo cuarto lo dejó atrás en el resultado. Intentó reponerse, pero no pudo dar vuelta la historia y perdió. Luciano Tantos con 16 unidades, 11 rebotes y 6 asistencias fue la gran figura de la noche, bien acompañado por Ricardo Brite con 19 puntos y Marcos Acevedo con 14. En Paracao, Franco Tomiozzo con 19 tantos fue lo más destacado.

Resultados fecha 6

Recreativo 92–74 Progreso

Independiente 59–45 Ciclista

Urquiza 91–77 Paracao

A las 21.30, Estudiantes–Unión

Posiciones

Ciclista 10 puntos (4-2)

Independiente 10 puntos (4-2)

Urquiza 10 puntos (4-2)

Recreativo 9 puntos (3-3)

Progreso 8 puntos (2-4)

Paracao 8 puntos (2-3)

Unión 7 puntos (2-3)

Estudiantes 7 puntos (2-3)