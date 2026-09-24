Pronóstico del tiempo: las temperaturas volverán a subir en Entre Ríos, con cielo entre despejado y parcialmente nublado y sin lluvias significativas previstas.

El tiempo en Entre Ríos: cómo estarán las principales ciudades durante jueves y viernes.

Después de varias jornadas con temperaturas frescas, el tiempo comenzará a mostrar un cambio en Entre Ríos durante el jueves y se profundizará el viernes. El pronóstico extendido anticipa un ascenso de los registros térmicos en las principales ciudades de la provincia, acompañado por condiciones relativamente estables.

En Paraná, el jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura que se ubicará entre los 12 y 24 grados . El viento soplará del sector norte, con intensidad moderada. Para el viernes se espera una nueva suba, con una mínima de 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 29 grados .

El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados

En el sur provincial, Gualeguaychú tendrá una jornada de jueves con cielo parcialmente nublado, una mínima cercana a los 9 grados y una máxima de 24 grados. El viernes las marcas térmicas subirán de manera más notoria, con registros de entre 14 y 27 grados.

El escenario será similar en Concepción del Uruguay, donde se espera una recuperación de las temperaturas luego de las mañanas frescas que marcaron el comienzo de la semana. En la zona central y norte provincial también predominará la estabilidad, con temperaturas en ascenso.

El viernes llegará con ambiente más templado

La tendencia será más evidente durante el viernes, cuando las principales ciudades entrerrianas tendrán tardes más cálidas. En Paraná, la máxima podría llegar a los 29 grados, mientras que en Gualeguaychú rondaría los 27 grados.

En el resto de la provincia se espera una evolución semejante, con máximas que se ubicarán en torno de los 25 a 28 grados, dependiendo de la localidad. El pronóstico provincial mantiene para ambas jornadas un panorama de baja inestabilidad y sin señales de precipitaciones importantes.

El aumento térmico se dará después de una semana caracterizada por mañanas frías y una recuperación progresiva de los registros. De acuerdo con el pronóstico extendido, el ascenso continuará durante el fin de semana, aunque hacia el sábado y especialmente el domingo podrían aumentar las probabilidades de lluvias y tormentas en distintos sectores de Entre Ríos.

De esta manera, jueves y viernes marcarán una transición hacia un ambiente más cálido, con mayor presencia del sol y temperaturas primaverales durante las tardes.