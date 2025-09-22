Uno Entre Rios | Escenario | Ganadores

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Escritores de diferentes localidades entrerrianas fueron reconocidos en la quinta edición del premio. La lista de ganadores.

22 de septiembre 2025
Escritores de diferentes localidades entrerrianas fueron reconocidos en la quinta edición del premio. La lista de ganadores.

Escritores de diferentes localidades entrerrianas fueron reconocidos en la quinta edición del premio. La lista de ganadores.

La Municipalidad de Paraná y la Municipalidad de Concepción del Uruguay dieron a conocer los resultados de la Quinta Edición de los Premios Municipales Entre Orillas 2025, certamen destinado a autores y autoras de toda la provincia de Entre Ríos.

En esta edición se recibieron más de 250 obras, evaluadas por los jurados Agustina Bazterrica, Lucía Galarza y Mariano Quirós en la categoría Cuento, y por Juan Solá, Natalia Bericat y Robin Myers en la categoría Poesía. La escritora Marianela Saavedra participó como asesora en la curaduría de los textos.

El Concurso Juan L. Ortiz, se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.

Los jurados resolvieron distinguir a los siguientes autores y autoras:

Cuento

Felipe Horcuade (Concordia)

Víctor Bertolachini (Paraná)

Francine Ignes Ana Blanc (Villa Elisa)

Facundo Vilar (Gualeguaychú)

Marta Graciela Commentadore (nacida en Entre Ríos, residente en Puerto Madryn).

Poesía

Fernanda Álvarez (Paraná)

Washington Atencio (Paraná)

Cynthia Rodríguez (Paraná)

Natalia María Garay Elizalde (Paraná)

Carla Olivera (Gualeguaychú)

Menciones especiales

Sofía Lorena Barrios Delgado (Gualeguaychú)

Sebastián González (Gualeguaychú)

Cada autor y autora premiada recibirá la suma de $400.000 (cuatrocientos mil pesos) y, una vez editada e impresa la antología, cinco ejemplares de la publicación.

El premio Entre Orillas surgió en 2021 como una iniciativa para visibilizar la producción literaria de escritores y escritoras nacidos o radicados en Entre Ríos. El proyecto, impulsado por la Editorial Municipal de Paraná y la Editorial Municipal de Concepción del Uruguay, busca difundir voces, sonidos e imágenes que reconstruyen y enriquecen la identidad del territorio entrerriano.

