Liga Provincial: arrancan los playoffs

Paraná, San Salvador, Chajarí, Gualeguay y Concepción del Uruguay serán sede de los juegos que abrirán la Segunda fase de la Liga Provincial 2025.

Se disputarán este miércoles los encuentros que abrirán ocho de las 12 llaves correspondiente a la reclasificación de la Liga Provincial de Básquet. En la ocasión habrá encuentros en Paraná, San Salvador, Chajarí, Gualeguay y Concepción del Uruguay. Las series se disputarán al mejor de tres encuentros.

Los ganadores de esta instancia avanzarán a octavos de final, etapa donde esperan Urquiza de Santa Elena, Regatas Uruguay, Ferrocarril de San Salvador y Santa Rosa de Chajarí.

Los juegos que se disputarán en Paraná

Una de las historias que comenzará esta noche se llevará adelante en el estadio Juan Baglietto, donde Ciclista recibirá desde las 21 a Sarmiento de Villaguay. El Verde y el Rojo se enfrentaron el pasado domingo en la Ciudad de los Encuentros. La victoria fue para los paranaenses, que se impusieron por 76 a 70.

La victoria edificada en el cierre de la Primera Fase le permitió a Ciclista concluir esta etapa en el cuarto puesto de la Conferencia 1. En consecuencia, los dirigidos por Mariano Passadores gozarán de ventaja deportiva. En este sentido, definirá como local si la serie se estira a un tercer y decisivo juego.

En la capital entrerriana también jugarán esta noche, desde las 21, Recreativo ante Independiente de La Paz. A la misma hora Quique y Talleres se medirá en el estadio Guillermo Gaya en una nueva edición del clásico barrial.

Otras llaves de la Liga Provincial

En la capital del arroz Sportivo San Salvador enfrentará a Olimpia. Mientras que Chajarí Vélez recibirá a Capuchinos de Concordia.

Además, en Colón jugarán La Armonia-Social de Federación. En el estadio Islas Malvinas Atlético BH de Gualeguay enfrentará a Luis Luciano de Urdinarrain. Mientras que en La Histórica jugarán Zaninetti de Concepción del Uruguay-Atlético Tala.