Liga Provincial: arrancan los playoffs

Paraná, San Salvador, Chajarí, Gualeguay y Concepción del Uruguay serán sede de los juegos que abrirán la Segunda fase de la Liga Provincial 2025.

5 de noviembre 2025 · 08:40hs
Quique disputará el duelo barrial ante Talleres. 

Se disputarán este miércoles los encuentros que abrirán ocho de las 12 llaves correspondiente a la reclasificación de la Liga Provincial de Básquet. En la ocasión habrá encuentros en Paraná, San Salvador, Chajarí, Gualeguay y Concepción del Uruguay. Las series se disputarán al mejor de tres encuentros.

Los ganadores de esta instancia avanzarán a octavos de final, etapa donde esperan Urquiza de Santa Elena, Regatas Uruguay, Ferrocarril de San Salvador y Santa Rosa de Chajarí.

Pescadores se coronó en Paraná.

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Los juegos que se disputarán en Paraná

Una de las historias que comenzará esta noche se llevará adelante en el estadio Juan Baglietto, donde Ciclista recibirá desde las 21 a Sarmiento de Villaguay. El Verde y el Rojo se enfrentaron el pasado domingo en la Ciudad de los Encuentros. La victoria fue para los paranaenses, que se impusieron por 76 a 70.

La victoria edificada en el cierre de la Primera Fase le permitió a Ciclista concluir esta etapa en el cuarto puesto de la Conferencia 1. En consecuencia, los dirigidos por Mariano Passadores gozarán de ventaja deportiva. En este sentido, definirá como local si la serie se estira a un tercer y decisivo juego.

En la capital entrerriana también jugarán esta noche, desde las 21, Recreativo ante Independiente de La Paz. A la misma hora Quique y Talleres se medirá en el estadio Guillermo Gaya en una nueva edición del clásico barrial.

Otras llaves de la Liga Provincial

En la capital del arroz Sportivo San Salvador enfrentará a Olimpia. Mientras que Chajarí Vélez recibirá a Capuchinos de Concordia.

Además, en Colón jugarán La Armonia-Social de Federación. En el estadio Islas Malvinas Atlético BH de Gualeguay enfrentará a Luis Luciano de Urdinarrain. Mientras que en La Histórica jugarán Zaninetti de Concepción del Uruguay-Atlético Tala.

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Zohran Mamdani, el socialista democrático que será alcalde de Nueva York

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Zohran Mamdani, el socialista democrático que será alcalde de Nueva York

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón

Liga Provincial: arrancan los playoffs

Guillermo Aguilera, head coach de Tilcara: "Sería histórico tener tres equipos de la ciudad en el Top 10"

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

