Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

El choque se registró en la tarde de este martes en Concepción del Uruguay, dejando como saldo un joven de 25 años gravemente herido.

4 de noviembre 2025 · 20:53hs
Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay: un joven permanece internado.

Gentileza: uruguayenses.com

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay: un joven permanece internado.

Un fuerte siniestro vial se registró en la tarde de este martes en Concepción del Uruguay, dejando como saldo un joven de 25 años gravemente herido. El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 , en el acceso Rodríguez Artusi, a la altura de calle 36 del Oeste.

Lo que pasó en Concepción del Uruguay

Según los primeros datos, los vehículos involucrados fueron un camión Mercedes-Benz modelo 1620, perteneciente a la empresa Tim-Car y conducido por un hombre de 41 años, y un automóvil Volkswagen Gol Power gris, al mando de un joven de 25 años.

Docente de Concepción del Uruguay rechazó fiesta de Halloween organizada en el Museo Histórico del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Alumnas de la Orquesta Río de los pájaros estarán en el Teatro Colón

Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

De acuerdo a las primeras pericias, el camión circulaba por Rodríguez Artusi en sentido Oeste-Este, mientras que el Gol lo hacía en dirección contraria (Este-Oeste). Por causas que aún se investigan, el automóvil impactó frontalmente contra el camión, lo que provocó un violento choque.

El Volkswagen Gol fue desplazado varios metros, quedando sobre la calzada derecha. Personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Entre Ríos y el servicio de emergencias Alerta trabajaron intensamente para rescatar al conductor, que había quedado atrapado entre los hierros del vehículo.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital Justo José de Urquiza, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con lesiones de carácter reservado debido a la gravedad del impacto.

Por su parte, el conductor del camión sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar.

En el sitio intervino la División Accidentología Vial, que realiza las pericias correspondientes para determinar las causas precisas del siniestro.

Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay accidente
Noticias relacionadas
Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay.

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Raúl Scherer fue asesinado durante la celebración de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El acusado, Hernán Morales, permanece internado.

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza del complejo Zárate-Brazo Largo y generaron demoras en el tránsito.

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Una combi que viajaba de Buenos Aires a Federación despistó esta madrugada en la ruta 12 y sus 15 ocupantes fueron asistidos por bomberos y personal médico.

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Ver comentarios

Lo último

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Ultimo Momento
Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

En Hasenkamp pasó el precoronación

En Hasenkamp pasó el precoronación

Policiales
Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Ovación
Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid

Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

En Hasenkamp pasó el precoronación

En Hasenkamp pasó el precoronación

La provincia
Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Dejanos tu comentario