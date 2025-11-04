El choque se registró en la tarde de este martes en Concepción del Uruguay, dejando como saldo un joven de 25 años gravemente herido.

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay: un joven permanece internado.

Un fuerte siniestro vial se registró en la tarde de este martes en Concepción del Uruguay, dejando como saldo un joven de 25 años gravemente herido. El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 , en el acceso Rodríguez Artusi , a la altura de calle 36 del Oeste .

Según los primeros datos, los vehículos involucrados fueron un camión Mercedes-Benz modelo 1620 , perteneciente a la empresa Tim-Car y conducido por un hombre de 41 años , y un automóvil Volkswagen Gol Power gris , al mando de un joven de 25 años .

De acuerdo a las primeras pericias, el camión circulaba por Rodríguez Artusi en sentido Oeste-Este, mientras que el Gol lo hacía en dirección contraria (Este-Oeste). Por causas que aún se investigan, el automóvil impactó frontalmente contra el camión, lo que provocó un violento choque.

El Volkswagen Gol fue desplazado varios metros, quedando sobre la calzada derecha. Personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Entre Ríos y el servicio de emergencias Alerta trabajaron intensamente para rescatar al conductor, que había quedado atrapado entre los hierros del vehículo.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital Justo José de Urquiza, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con lesiones de carácter reservado debido a la gravedad del impacto.

Por su parte, el conductor del camión sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar.

En el sitio intervino la División Accidentología Vial, que realiza las pericias correspondientes para determinar las causas precisas del siniestro.