Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Progreso de Santa Elena recibirá a Independiente de La Paz en el juego que determinará quien seguirá en carrera en la Liga Provincial.

Comenzará este viernes la última fecha de la Primera Fase de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. En la jornada se disputarán los cuatro encuentros correspondiente a la Conferencia 2 y la totalidad de la programación de la Conferencia 4. Todos los juegos se disputarán a partir de las 21.30.

El partido destacado de la Conferencia 2 se disputará en Santa Elena, donde Progreso recibirá a Independiente de La Paz en un duelo de representantes de la Asociación de Básquet de Santa Elena.

El Negro se ubica en el último escalón de las posiciones con un récord de 2 victorias y 11 caídas. En su última presentación sorprendió a Paracao al derrotarlo 72 a 62 en el Gigante del Sur. Esa victoria le permitió llegar con chances concretar de avanzar a la siguiente instancia.

En la misma situación se ubica el Rojo de La Paz, que registra tres triunfos y 10 caídas en el certamen que brindará 12 plazas a la temporada 2026 de la Liga Argentina de Básquet.

El ganador del juego que se disputará en el Hormiguero será quien se adjudique la última plaza para la reclasificación. El perdedor de este partido se despedirá de la competencia.

Por otro lado, Estudiantes y Urquiza de Santa Elena jugarán en el Gigante del Sur. El CAE tiene asegurado la ventaja deportiva en la Fase 2 del torneo. El Naranja, por su parte, avanzó directamente a octavos de final al asegurarse el primer puesto de la Conferencia. Su objetivo será celebrar un nuevo éxito para cerrar esta instancia con puntaje ideal.

Por este mismo sector también jugarán Quique y Paracao, en el estadio Guillermo Gaya, y Recreativo ante Talleres, en la casa del Bochas.

Por otro lado, Regatas Uruguay recibirá en el estadio Juan José Garro a Juventud Unida de Gualeguaychú en un choque de extremos. El Celeste conquistó con anticipación el liderazgo de la Conferencia 4 al ganar la totalidad de los puntos que afrontó. El Decano del sur entrerriano, por su parte, perdió todos los juegos que afrontó.

Por el mismo sector Peñarol de Rosario del Tala recibirá a Bancario de Gualeguay. El Tricolor aseguró la ventaja deportiva en la siguiente instancia del certamen. Además, Luis Luciano recibirá en Urdinarraín a Atlético Tala. Mientras que en el estadio Islas Malvinas Atlético BH de Gualeguay enfrentará a Zaninetti de Concepción del Uruguay.

Como sigue la Liga Provincial

Las siguientes historias se disputarán el domingo a partir de las 20. Por la Conferencia 1 jugarán: Sarmiento de Villaguay-Ciclista, Olimpia-Ferro de San Salvador, Echagüe-Sionista y Sportivo San Salvador-Parque de Villaguay.

Por su parte, por la Conferencia 3 jugarán: Ferro de Concordia-San José, Vélez de Chajarí-Estudiantes de Concordia, Social de Federación-Santa Rosa de Chajarí y La Armonía de Colón-Capuchinos de Concordia.

Posiciones del Torneo Pre-Federal de Básquet

Conferencia 1

Ferro 26 (13-0)

Sionista 23 (10-3)

Sportivo San Salvador 22 (9-4)

Ciclista 19 (6-7)

Sarmiento 19 (6-7)

Olimpia 18 (5-8)

Echagüe 13 (1-11)

Parque 13 (1-11)

Conferencia 2

Urquiza 26 (13-0)

Recreativo 22 (9-4)

Estudiantes 22 (9-4)

Quique 20 (7-6)

Talleres 18 (5-8)

Paracao 17 (4-9)

Independiente 16 (3-10)

Progreso 15 (2-11)

Conferencia 3

Santa Rosa 24 (11-2)

Estudiantes 23 (10-3)

Vélez 20 (7-6)

La Armonía 20 (7-6)

Social 18 (6-7)

Capuchinos 18 (5-8)

Ferro 17 (4-9)

San José 15 (2-11)

Conferencia 4

Regatas 26 (13-0)

Peñarol 22 (9-4)

Zaninetti 20 (7-6)

BH 20 (7-6)

Luis Luciano 19 (6-7)

Atlético Tala 19 (6-7)

Bancario 17 (4-9)

Juventud Unida 13 (0-13)