Se cerró este domingo la Primera Fase de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Olimpia dio la sorpresa de la jornada al provocar el final del invicto de Ferro de San Salvador al derrotarlo 83 a 75 en el marco de la Conferencia 1.
Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase
El CAO provocó la primer derrota de Ferro de San Salvador en la Liga Provincial al derrotarlo en el estadio Pietranera.
Nicolás Sánchez fue la gran figura del encuentro disputado en el estadio Humberto Pietranera al anotar 15 puntos y bajar 7 rebotes.
En otro de los encuentros disputados en este sector Ciclista derrotó en Villaguay a Sarmiento 76 a 70. Esta victoria le permitió al Verde asegurar la ventaja deportiva en la reclasificación al finalizar la Primera Fase en el cuarto lugar.
Por otro lado, Sionista derrotó categóricamente a Echagüe en el estadio Luis Butta por 91 a 49. Mientras que Sportivo San Salvador le ganó a Parque de Villaguay 90 a 77. El elenco de la Ciudad de los encuentros se despidió del certamen.
Por la Conferencia 3 Santa Rosa de Chajarí conquistó el primer puesto que le permitió sortear la fase 2 y avanzar directamente a octavos de final. Lo hizo al superar en Federación a Social por 81 a 60.
Resultados de la 14° fecha de la Liga Provincial
Conferencia 1
Domingo
Sarmiento (Villaguay) 70 – Ciclista 76
Olimpia 83 – Ferro (San Salvador) 75
Echagüe 49 – Sionista 91
Sportivo San Salvador 90 – Parque (Villaguay) 77
Conferencia 2
Viernes
Quique 75 – Paracao 70
Estudiantes 69 – Urquiza (Santa Elena) 88
Recreativo 75 - Talleres 63
Progreso (Santa Elena) 62 - Independiente (La Paz) 67
Conferencia 3
Domingo
Ferro (Concordia) 76 - San José 62
Social (Federación) 60 - Santa Rosa (Chajarí) 81
Vélez (Chajarí) 87 - Estudiantes (Concordia) 70
La Armonía (Colón) 75 – Capuchinos (Concordia) 89
Conferencia 4
Viernes
Regatas Uruguay 110 - Juventud Unida (Gualeguaychú) 68
Luis Luciano (Urdinarrain) 59 - Atlético Tala 74
Atlético BH (Gualeguay) 74 - Zaninetti (Concepción del Uruguay) 61
Peñarol (Rosario del Tala) 88 - Bancario (Gualeguay) 61
Ferro, Urquiza, Santa Rosa y Regatas, a octavos de final
Concluida la Primera Fase, las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera
Conferencia 1
Ferro 27 (13-1)
Sionista 25 (11-3)
Sportivo San Salvador 24 (10-4)
Ciclista 21 (7-7)
Sarmiento 20 (6-8)
Olimpia 20 (6-8)
Echagüe 16 (2-12)
Parque 15 (1-13)
Conferencia 2
Urquiza 28 (14-0)
Recreativo 24 (10-4)
Estudiantes 23 (9-5)
Quique 22 (8-6)
Talleres 19 (5-9)
Paracao 18 (4-10)
Independiente 18 (4-10)
Progreso 16 (2-12)
Conferencia 3
Santa Rosa 26 (12-2)
Estudiantes 24 (10-4)
Vélez 22 (8-6)
La Armonía 21 (7-7)
Social 20 (6-8)
Capuchinos 19 (6-8)
Ferro 19 (5-9)
San José 16 (2-12)
Conferencia 4
Regatas 28 (14-0)
Peñarol 24 (10-4)
BH 22 (8-6)
Zaninetti 21 (7-7)
Atlético Tala 21 (7-7)
Luis Luciano 20 (6-8)
Bancario 18 (4-10)
Juventud Unida 14 (0-14)