El Campus U-Edición Hockey se realizará durante el 5 y 6 de diciembre, en la sede Toribio Ortiz del Club Talleres.

Victoria Granetto será un de las tres disertantes en el Campus que se realizará en Paraná.

En Paraná se realizará el Campus U – Edición Hockey, organizado por el área de Deportes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Las actividades comenzarán el sábado 5 de diciembre, a las 8.30, y continuará al día siguiente en la Sede Toribio Ortiz del Club Talleres.

La actividad está destinada a jugadores de hockey de categoría Sub 12 en adelante, interesados en perfeccionar tanto sus habilidades individuales como el funcionamiento grupal.

La propuesta está orientada a jóvenes deportistas que buscan potenciar su rendimiento en la disciplina sin descuidar su formación académica y su proyección hacia el ámbito universitario.

Además de los entrenamientos técnicos y tácticos en cancha, el programa contempla talleres y charlas orientadas a brindar herramientas para sostener la práctica deportiva de alto rendimiento en simultáneo con el desarrollo académico y profesional.

Staff de jerarquía internacional en el Club Talleres

El equipo docente de esta edición reúne a tres referentes con paso por el seleccionado argentino femenino y sólida formación universitaria Victoria Granatto, Victoria Sauze y Florencia Mutio, remarca Análisis.

Por un lado, Granatto, integrante de Las Leonas, campeona del mundo 2026 y medallista olímpica en Tokio 2020. Es licenciada en Educación Física y graduada ilustre por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), además de maestranda en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental (UBA).

Además, estará Sauze, también jugadora de Las Leonas, campeona del mundo 2026 y doble medallista olímpica (Tokio 2020 y París 2024). En el plano académico, es contadora por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y técnica en Marketing y Publicidad Digital por la Universidad Siglo 21.

Por último, la paranaense Mutio, exarquera de Las Leonas, medallista olímpica en Londres 2012 y actual entrenadora en distintos seleccionados entrerrianos. Es licenciada en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Las inscripciones para el Campus U

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que la vacante se confirma mediante el pago de la primera cuota. El arancel establecido es de tres cuotas de $55.000 (de octubre a diciembre) o un pago único de $140.000, con promociones vigentes para inscripciones grupales (bajo la modalidad de seis asistentes abonando cinco lugares).

La inscripción incluye el acceso a todos los entrenamientos, talleres y charlas, además de camiseta de entrenamiento, botella deportiva, almuerzo bonificado y merchandising oficial del campus.

Para mayor información y consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected] o a través de la cuenta de Instagram @deportes.fceco.