Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto

En el cierre de la 12ª fecha del Clausura de la Liga Paranaense, la V Azulada se impuso como local 1 a 0 sobre la Gloria.

5 de noviembre 2025 · 19:26hs
La Liga Paranaense tuvo actividad este miércoles.

La Liga Paranaense tuvo actividad este miércoles.

Este miércoles culminó la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En La Floresta, Sportivo Urquiza se impuso por 1 a 0 sobre Instituto. El único gol de la jornada lo marcó Adrián Milesi, quien a los 34 minutos del complemento le dio la victoria a la V Azulada.

De esta manera concluyó otro capítulo del fútbol local, que lo tiene a Patronato como cómodo líder.

El choque de la fecha 12 de la Liga Paranaense fue en cancha de Ministerio.

Liga Paranaense: Belgrano se quedó con el clásico

Don Bosco y San Benito repartieron puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: la fecha 11 se cerró sin goles

Las posiciones de la Liga Paranaense

Patronato 29 puntos; Peñarol 22; Don Bosco 21; Neuquén 20; Sportivo Urquiza 19; Oro Verde, Atlético Paraná e Instituto 16; Belgrano 14; Palermo, Universitario, Argentino Juniors y Camioneros 12; San Benito 9; Los Toritos de Chiclana 1.

El Santo es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó y es más líder que nunca

Patronato es el líder del certamen de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Disfraces y río, una rara combinación que derivó en una tarde de diversión.

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Sofía Casse, campeona parapanamericana junto a su guía Juan Marchesini.

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

