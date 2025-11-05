Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto

En el cierre de la 12ª fecha del Clausura de la Liga Paranaense, la V Azulada se impuso como local 1 a 0 sobre la Gloria.

Este miércoles culminó la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En La Floresta, Sportivo Urquiza se impuso por 1 a 0 sobre Instituto. El único gol de la jornada lo marcó Adrián Milesi, quien a los 34 minutos del complemento le dio la victoria a la V Azulada.