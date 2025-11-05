Este miércoles culminó la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En La Floresta, Sportivo Urquiza se impuso por 1 a 0 sobre Instituto. El único gol de la jornada lo marcó Adrián Milesi, quien a los 34 minutos del complemento le dio la victoria a la V Azulada.
Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto
En el cierre de la 12ª fecha del Clausura de la Liga Paranaense, la V Azulada se impuso como local 1 a 0 sobre la Gloria.
5 de noviembre 2025 · 19:26hs
De esta manera concluyó otro capítulo del fútbol local, que lo tiene a Patronato como cómodo líder.
Las posiciones de la Liga Paranaense
Patronato 29 puntos; Peñarol 22; Don Bosco 21; Neuquén 20; Sportivo Urquiza 19; Oro Verde, Atlético Paraná e Instituto 16; Belgrano 14; Palermo, Universitario, Argentino Juniors y Camioneros 12; San Benito 9; Los Toritos de Chiclana 1.