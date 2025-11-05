Uno Entre Rios | Ovación | Disfraces

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Alumnos de la Ecenaa vivieron una jornada diferente este miércoles. Unas 30 personas remaron con disfraces puestos y disfrutaron de la tarde. Aquí las fotos.

5 de noviembre 2025 · 21:05hs
Disfraces y río

Disfraces y río, una rara combinación que derivó en una tarde de diversión.
Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Con el objetivo de vivir una jornada diferente para divertirse en las aguas del río Paraná, alumnos, padres y colaboradores de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) realizaron una remada de disfraces durante la tarde de este miércoles.

Alrededor de 30 personas utilizaron su ingenio para crear los personajes que se subieron a kayaks, piraguas y otras embarcaciones para recorrer las entrañas del Pariente del Mar. ¿La temática de los disfraces? Era de libre elección, pero la mayoría de los concurrentes se decidieron por opciones referidas a halloween, fiesta celebrada hace apenas unos días.

Sofía Casse, campeona parapanamericana junto a su guía Juan Marchesini.

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Atlético Paraná buscará como visitante su primera victoria en el Torneo Regional Amateur.

Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur

El recorrido duró aproximadamente tres horas y los trajes no generaron una dificultad para los palistas, que salieron desde la dársena lindante a las instalaciones de la Ecenaa y se dirigieron hasta las playas del balneario Thompson, donde hicieron una parada recreativa. Desde allí, río abajo, se dirigieron hasta las playas del balneario Municipal, para luego regresar al punto de partida para concluir el periplo.

¿Cómo surgió la idea de la remada de disfraces?

"Una tarde, cuando estábamos junto a tres o cuatro chicos en el Islote Curupí, surgió la idea de hacer algo distinto. Empezamos a tirar opciones y a uno de ellos se le ocurrió la idea de remar disfrazados. Lo hablamos y nos pusimos de acuerdo en realizarlo. Los padres de los chicos se prendieron y empezamos a organizar la jornada. Realmente la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y nos propusimos empezar a hacerla todos los años en noviembre. Trataremos de que la gente se vaya sumando", comentó a UNO Paulo Taulada, uno de los instructores de la Ecenaa.

Disfraces Río Paraná ECENAA Canotaje
Noticias relacionadas
La Liga Paranaense tuvo actividad este miércoles.

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto

El entrerriano está en la lucha directa por el título, marcha segundo detrás de Matías Rossi.

Emiliano Stang viaja confiado a Mercedes

Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo anunciando la continuidad del Muñeco en River.

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

La camiseta de la Selección Argentina estará disponible desde el 6 de noviembre.

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Rechazan cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia

Rechazan cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia

Ultimo Momento
Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Rechazan cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia

Rechazan cautelar de Cristina Fernández para restablecer su asignación mensual vitalicia

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Policiales
Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Ovación
Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur

Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto

Emiliano Stang viaja confiado a Mercedes

Emiliano Stang viaja confiado a Mercedes

La provincia
La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Dejanos tu comentario