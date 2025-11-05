Una remada de disfraces en el Río Paraná

Con el objetivo de vivir una jornada diferente para divertirse en las aguas del río Paraná, alumnos, padres y colaboradores de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) realizaron una remada de disfraces durante la tarde de este miércoles.

Alrededor de 30 personas utilizaron su ingenio para crear los personajes que se subieron a kayaks, piraguas y otras embarcaciones para recorrer las entrañas del Pariente del Mar. ¿La temática de los disfraces? Era de libre elección, pero la mayoría de los concurrentes se decidieron por opciones referidas a halloween, fiesta celebrada hace apenas unos días.

El recorrido duró aproximadamente tres horas y los trajes no generaron una dificultad para los palistas, que salieron desde la dársena lindante a las instalaciones de la Ecenaa y se dirigieron hasta las playas del balneario Thompson, donde hicieron una parada recreativa. Desde allí, río abajo, se dirigieron hasta las playas del balneario Municipal, para luego regresar al punto de partida para concluir el periplo.

¿Cómo surgió la idea de la remada de disfraces?

"Una tarde, cuando estábamos junto a tres o cuatro chicos en el Islote Curupí, surgió la idea de hacer algo distinto. Empezamos a tirar opciones y a uno de ellos se le ocurrió la idea de remar disfrazados. Lo hablamos y nos pusimos de acuerdo en realizarlo. Los padres de los chicos se prendieron y empezamos a organizar la jornada. Realmente la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y nos propusimos empezar a hacerla todos los años en noviembre. Trataremos de que la gente se vaya sumando", comentó a UNO Paulo Taulada, uno de los instructores de la Ecenaa.