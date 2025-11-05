Uno Entre Rios | Ovación | Emiliano Stang

Emiliano Stang viaja confiado a Mercedes

La categoría regresa tras 15 años a Uruguay. EL crespense Emiliano Stang aseguró en la previa: “Es una pista desconocida para mí”.

5 de noviembre 2025 · 19:17hs
El entrerriano está en la lucha directa por el título

El entrerriano está en la lucha directa por el título, marcha segundo detrás de Matías Rossi.

Este fin de semana el TC 2000 corre en Uruguay, luego de 15 años de su última presentación en Punta del este. Esta vez, el escenario será el autódromo de Mercedes a muy pocos kilómetros límite con Entre Ríos. El crespense Emiliano Stang con Toyota viaja confiado para seguir sumando puntos importantes y recortar distancia con su compañero de equipo y líder el torneo, Matías Rossi.

Emiliano Stang se consolida en Toyota.

Emiliano Stang se consolida en Toyota.

El entrerriano es el piloto más ganador del 2025 con tres triunfos: ganó en Oberá (Fecha 1), en Buenos Aires (Fecha 2) y en Concordia (Fecha 4). Además, acumula otros tres podios: fue segundo en 9 de Julio (Fecha 5), en General Roca (Fecha 6) y en la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires (Fecha 8).

El paso por El Zonda

En El Zonda Eduardo Copello de San Juan finalizó 12º cuando estaba para más y así lo analizó: “Fue hermoso correr en El Zonda. En la previa le tuve mucho respeto al tener tan cerca el muro y la montaña, pero con el pasar de los entrenamientos fui agarrando confianza. Al ser mi primera vez en este imponente circuito realmente me encantó”.

Sobre el resultado, el joven entrerriano dijo: “No logré cerrar un buen domingo perdiendo la oportunidad de sumar buenos puntos, pero mis principales rivales en el torneo tampoco sumaron. Quedan tres fechas que serán importantes y en donde no puedo fallar en ninguna porque me dejaría fuera de campeonato. Por eso en Uruguay será clave estar firme para descontar y mantenerme con chances al título”.

La expectativa de Emiliano Stang

Con respecto al Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes, (Soriano, Uruguay), el piloto del Toyota Corolla Cross GR-S #162 expresó: “Es una pista desconocida para mí. En las últimas semanas estuve viendo cámaras a bordo para tener las primeras referencias y llegar bien preparado al fin de semana de carrera”.

El campeonato de TC 2000 tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 163 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 137, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 132, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 106 y quinto Franco Morillo (Pro Racing) con 84. En la Copa Rookie Latam 2025, primero está Emiliano Stang con 218 unidades, seguido por Franco Morillo (Proracing) con 198, Matías Capurro (Corsi Sport) con 110 puntos, Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 83 y Mateo Polakovich (ATR Racing) con 70.

