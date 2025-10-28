Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Este martes se disputarán seis encuentros de este nuevo capítulo de la Liga Paranaense. El miércoles completarán Don Bosco-San Benito.

28 de octubre 2025 · 09:34hs
Patronato es el líder del certamen de la Liga Paranaense.

Patronato es el líder del certamen de la Liga Paranaense.

Este martes se jugará el grueso de los partidos correspondientes a las 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Se jugarán seis partidos, mientras que el miércoles se completará el capítulo con la disputa del último encuentro.

Este martes, a las 16 (los duelos preliminares de la categoría Sub 23 serán a las 14) jugarán Neuquén-Belgrano, Instituto-Argentino Juniors, Patronato-Sportivo Urquiza, Atlético Paraná-Palermo (en Ministerio) y Universitario-Peñarol. A las 20 (el Sub 23 desde las 18) se medirán Oro Verde-Camioneros.

Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

El miércoles cerrarán la fecha desde las 16 (Sub 243 a las 14) Don Bosco-San Benito. Libre quedará Los Toritos.

Las posiciones son: Patronato 25 puntos; Peñarol 18; Don Bosco 17; Sportivo Urquiza 16; Neuquén 15; Atlético Paraná, Oro Verde e Instituto 13; Camioneros 12; Argentino Juniors y Universitario 11; Belgrano 10; Palermo 9; San Benito 7; Los Toritos 1.

El femenino de la Liga Paranaense

También hay actividad por la novena fecha de la Copa de la Liga de fútbol femenino que organiza la LPF. Ya se jugaron Oro Verde 1-Academia Crack 6, Paraná 0-San Rafael 0 y Escuelas River Paraná 1-San Benito de Paraná 5. El miércoles, a las 20.30, jugarán Neuquén-Camioneros; el jueves, a las 17, se medirán Belgrano-Asociación River Paraná (en Ministerio). Todavía deben definirse Universitario-Arenas FC y San Benito-Don Bosco.

Las posiciones son: San Benito de Paraná 24; San Rafael y Atlético Paraná 20; San Benito 19; Camioneros 17; Academia Crack 14; Neuquén 13; Belgrano 10; Arenas FC 8; Oro Verde 6; Don Bosco 5; Escuela River Paraná 4; Asociación River 1; Universitario 0.

