Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Desde las 16 se enfrentarán Palermo-Neuquén y Sportivo Urquiza-Don Bosco, para cerrar otro capítulo de la Liga Paranaense.

22 de octubre 2025 · 08:39hs
Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Prensa LPF

Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Este miércoles se le pondrá punto final a la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), con la disputa de los dos partidos que fueron postergados por el inicio del Torneo Regional Amateur el último fin de semana.

Desde las 16 (con el duelo preliminar de la categoría Sub 23 a las 14) jugarán Palermo-Neuquén y Sportivo Urquiza-Don Bosco. La V Azulada y el Pingüino fueron, justamente, los comprometidos en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

En el Regional Amateur, Atlético Paraná irá por el quinto ascenso en los últimos 16 años.

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Patronato-Belgrano, el destacado de la novena fecha de la Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

Las posiciones de la Liga Paranaense

Patronato 25 puntos; Don Bosco 17; Peñarol y Neuquén 15; Sportivo Urquiza, Atlético Paraná, Oro Verde e Instituto 13; Camioneros 12; Argentino Juniors y Universitario 11; Belgrano 10; Palermo 9; San Benito 7 y Los Toritos 1.

Liga Paranaense Palermo Neuquén Sportivo Urquiza Don Bosco
Noticias relacionadas
Racing juega en Brasil esta miércoles.

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Pese a que su equipo perdió los tres partidos, Martina Caffaro vivió esta experiencia como un aprendizaje para su carrera.

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Unión ganó de local y quedó segundo.

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

El equipo masculino de la FEH que competirá en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19.

Entre Ríos sale a la cancha en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

Ver comentarios

Lo último

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

La Obra Teatral Dejen a los niños cantar se declaró de interés municipal en Villaguay

La Obra Teatral "Dejen a los niños cantar" se declaró de interés municipal en Villaguay

Ultimo Momento
Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

La Obra Teatral Dejen a los niños cantar se declaró de interés municipal en Villaguay

La Obra Teatral "Dejen a los niños cantar" se declaró de interés municipal en Villaguay

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Mareos y audición: cómo el oído afecta al equilibrio y la salud neurosensorial

Mareos y audición: cómo el oído afecta al equilibrio y la salud neurosensorial

Policiales
Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Ovación
Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

La provincia
El celular llega demasiado pronto y preocupa a chicos y familias

El celular llega demasiado pronto y preocupa a chicos y familias

Secuestran miles de fármacos veterinarios ilegales en Entre Ríos

Secuestran miles de fármacos veterinarios ilegales en Entre Ríos

Trabajadores del Copnaf recibirán el pago de horas adeudadas

Trabajadores del Copnaf recibirán el pago de horas adeudadas

Entre Ríos se suma a campaña nacional para visibilizar el lupus

Entre Ríos se suma a campaña nacional para visibilizar el lupus

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Dejanos tu comentario