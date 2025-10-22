Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura Desde las 16 se enfrentarán Palermo-Neuquén y Sportivo Urquiza-Don Bosco, para cerrar otro capítulo de la Liga Paranaense. 22 de octubre 2025 · 08:39hs

Prensa LPF Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Este miércoles se le pondrá punto final a la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), con la disputa de los dos partidos que fueron postergados por el inicio del Torneo Regional Amateur el último fin de semana.

Desde las 16 (con el duelo preliminar de la categoría Sub 23 a las 14) jugarán Palermo-Neuquén y Sportivo Urquiza-Don Bosco. La V Azulada y el Pingüino fueron, justamente, los comprometidos en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

Las posiciones de la Liga Paranaense Patronato 25 puntos; Don Bosco 17; Peñarol y Neuquén 15; Sportivo Urquiza, Atlético Paraná, Oro Verde e Instituto 13; Camioneros 12; Argentino Juniors y Universitario 11; Belgrano 10; Palermo 9; San Benito 7 y Los Toritos 1.